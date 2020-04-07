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Деми Мур и Брюс Уиллис вместе самоизолировались дома с дочерьми и нарядились в одинаковые пижамы

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram

Знаменитые супруги, прожившие в браке более тринадцати лет и оставшиеся после развода друзьями, показали, как проводят время во время самоизоляции со своими тремя дочерьми.

Домашние семейные фото на своих страницах в Instagram опубликовали дочь актеров Таллула и ее бойфренд Диллон Басс. На снимках Деми Мур и Брюс Уиллис позируют вместе с дочерьми, их молодыми людьми и домашними питомцами. Причем все одеты в одинаковые полосатые пижамы.

Фото: Instagram

Впрочем, Брюс Уиллис скорее всего просто зашел навестить бывшую супругу и дочек и провести с ними время. Сейчас актер женат на модели Эмме Хеминг, от которой у него есть двое дочерей. С Деми Мур он развелся в далеком в 1998 году после того, как она закрутила роман с молодым актером Эштоном Катчером. Расстались Брюс и Деми друзьями. Более того, он даже поддерживал ее после болезненного разрыва с Катчером, который вскоре после разрыва с ней женился на актрисе Миле Кунис.

Фото: instagram, eastnews

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