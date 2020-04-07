Деми Мур и Брюс Уиллис вместе самоизолировались дома с дочерьми и нарядились в одинаковые пижамы

Впрочем, Брюс Уиллис скорее всего просто зашел навестить бывшую супругу и дочек и провести с ними время. Сейчас актер женат на модели Эмме Хеминг, от которой у него есть двое дочерей. С Деми Мур он развелся в далеком в 1998 году после того, как она закрутила роман с молодым актером Эштоном Катчером. Расстались Брюс и Деми друзьями. Более того, он даже поддерживал ее после болезненного разрыва с Катчером, который вскоре после разрыва с ней женился на актрисе Миле Кунис.