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Вера Брежнева рассказала, как не растолстеть во время карантина

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Вера Брежнева

Фото: Instagram Веры Брежневой

38-летняя Вера Брежнева поделилась советами по питанию в изоляции.

Вера Брежнева относится осторожно к своему здоровью. Сейчас она и вся ее семья соблюдает карантин. В это непростое время певица с удовольствием делится рецептами красоты и стройности с поклонницами.

«Тема это сложная, как ни одна другая. Потому что для питания нужны: желание быть здоровым и сила воли это делать) и самое главное в питании — это привычка. Мы по привычке что то берем со стола не думая, по привычке пьем кофе не только с сахаром, но и с печенькой) по привычке доедаем за детьми и тд. И после пятничного эфира с психологом о зависимостиях, самое время приступить к "подмене" своих привычек)) меняем старые вредные привычки на новые здоровые», — написала она в своем блоге о красоте и здоровье.

«Если вы между приемами пищи испытываете чувство голода, то это 2 причины: 1) предыдущий прием пищи был некачественным, вы либо съели мало, либо съели много быстрых углеводов, которые переварились очень быстро. 2) вы не хотите есть, вы хотите пить! Во втором случае все очень просто. Выпейте пол стакана воды без газа комнатной температуры. Или больше. В первом случае — отрегулируйте свои приемы пищи. Они должны быть питательными и здоровыми. ⠀ Если уж так случилось, что пришлось сделать перекус — сделайте его здоровым. Например — фрукт (один), а еще лучше овощ. Например морковка или болгарский перец. Я по опыту скажу, что этого достаточно, чтобы именно "перекусить", а не добавить еще один прием пищи в виде печенья, пирожного, мороженого, бутерброда и тд. Я не буду даже углубляться в калории.

Стараемся есть 3 раза в день без перекусов. Каждый прием пищи должен соответствовать времени (например завтрак и обед могут быть плотнее, ужин — легче). Между приемами пищи не едим ничего. Пьем воду. Если ну прям невмоготу, надо что то "заточить" — берете морковку или половинку болгарского перца, нарезанный сельдерей (я его не люблю, поэтому не ем). Если вы чувствуете, что вашему мозгу сильно нужна глюкоза — то выбирайте морковку — она ведь сладкая», — советует Вера.

Фото и видео: Instagram

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