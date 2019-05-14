logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Брачный контракт, общий бизнес и элитная недвижимость: 48-летняя Ника Белоцерковская раскрыла подробности развода с олигархом

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Ника Белоцерковская

Фото: Instagram Ники Белоцерковской
Фуд-блогер и бизнес-леди Вероника Белоцерковская не держит зла на бывшего мужа.

В декабре 2017 года Ника и Борис Белоцерковские сообщили о намерении развестись после семнадцати лет брака. Вместе они воспитывали пятерых детей (двух общих сыновей, сына Ники и двух сыновей Бориса от предыдущих отношений), вели общий бизнес, владели элитной недвижимостью.

После развода оба супруга уже успели наладить личную жизнь и, казалось, не имели друг к другу претензий. Однако на днях в Сети появились слухи о том, что состоявшийся раздел имущества ущемлял права «покинутой супруги», и она решила внести ясность в этот вопрос.

«Совсем превратили моего бывшего мужа и прекрасного отца моих чудесных детей в злодея из комикса "развод с олигархом". Это не так. У нас с Борисом Григорьевичем, (с которым мы, кстати, не живем как муж и жена с 2013 года и по моей инициативе) был подписан полностью устраивающий обе стороны брачный контракт», — написала она.

Ника сообщила, что из совместных бизнесов ей полностью принадлежит журнал «Собака», также она я получает фиксированную сумму от прибыли летных журналов.

«У нас сохранились прекрасные личные и деловые отношения и я полностью доверяю БГ "технические вопросы" по оптимальным для бизнеса схемам оформления собственности, так как я являюсь резидентом Евросоюза (см. закон о прессе)», — пояснила она.

«Бывшая жена олигарха» добавила: «Французская вилла (как я поняла, она тоже тревожит) тоже на 100% принадлежит мне, а также еще несколько объектов недвижимости».

«Борис Григорьевич – порядочный человек, никто никого не бросал (Полина появилась значительно позже окончания нашего брака) и тем более ничего не "отжимал", все наши решения о разводе и справедливом разделе мы принимали совместно. Более того — Борис Григорьевич мне помогает советами, как более опытный бизнесмен, в моих текущих проектах, за что я ему бесконечно благодарна. И мы по-прежнему вместе воспитываем наших детей и уважаем личную жизнь друг друга. Да, так тоже бывает», — подытожила она.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Никто не вправе мне указывать»: Анна Нетребко в соцсети ответила на критику подписчиков
«Малышка необычайной красоты»: Екатерина Климова показала новые фотографии подросшей дочки
Огромный живот и пигментные пятна: в Сети обсуждают изменившуюся фигуру Меган Маркл
«Я не терпила»: Настасья Самбурская устроила скандал в театре на почве своего увольнения
«Рядом жена»: Максим Галкин показал, как отдыхает с Аллой Пугачевой
«Так фотошопила ноги, что ножка стула расплылась»: в Сети обсуждают новое фото очень стройной Анны Хилькевич