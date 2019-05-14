Брачный контракт, общий бизнес и элитная недвижимость: 48-летняя Ника Белоцерковская раскрыла подробности развода с олигархом

В декабре 2017 года Ника и Борис Белоцерковские сообщили о намерении развестись после семнадцати лет брака. Вместе они воспитывали пятерых детей (двух общих сыновей, сына Ники и двух сыновей Бориса от предыдущих отношений), вели общий бизнес, владели элитной недвижимостью.
После развода оба супруга уже успели наладить личную жизнь и, казалось, не имели друг к другу претензий. Однако на днях в Сети появились слухи о том, что состоявшийся раздел имущества ущемлял права «покинутой супруги», и она решила внести ясность в этот вопрос.
«Совсем превратили моего бывшего мужа и прекрасного отца моих чудесных детей в злодея из комикса "развод с олигархом". Это не так. У нас с Борисом Григорьевичем, (с которым мы, кстати, не живем как муж и жена с 2013 года и по моей инициативе) был подписан полностью устраивающий обе стороны брачный контракт», — написала она.
Ника сообщила, что из совместных бизнесов ей полностью принадлежит журнал «Собака», также она я получает фиксированную сумму от прибыли летных журналов.
«У нас сохранились прекрасные личные и деловые отношения и я полностью доверяю БГ "технические вопросы" по оптимальным для бизнеса схемам оформления собственности, так как я являюсь резидентом Евросоюза (см. закон о прессе)», — пояснила она.
«Бывшая жена олигарха» добавила: «Французская вилла (как я поняла, она тоже тревожит) тоже на 100% принадлежит мне, а также еще несколько объектов недвижимости».
«Борис Григорьевич – порядочный человек, никто никого не бросал (Полина появилась значительно позже окончания нашего брака) и тем более ничего не "отжимал", все наши решения о разводе и справедливом разделе мы принимали совместно. Более того — Борис Григорьевич мне помогает советами, как более опытный бизнесмен, в моих текущих проектах, за что я ему бесконечно благодарна. И мы по-прежнему вместе воспитываем наших детей и уважаем личную жизнь друг друга. Да, так тоже бывает», — подытожила она.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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