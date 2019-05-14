Брачный контракт, общий бизнес и элитная недвижимость: 48-летняя Ника Белоцерковская раскрыла подробности развода с олигархом

В декабре 2017 года Ника и Борис Белоцерковские сообщили о намерении развестись после семнадцати лет брака. Вместе они воспитывали пятерых детей (двух общих сыновей, сына Ники и двух сыновей Бориса от предыдущих отношений), вели общий бизнес, владели элитной недвижимостью.

После развода оба супруга уже успели наладить личную жизнь и, казалось, не имели друг к другу претензий. Однако на днях в Сети появились слухи о том, что состоявшийся раздел имущества ущемлял права «покинутой супруги», и она решила внести ясность в этот вопрос.

«Совсем превратили моего бывшего мужа и прекрасного отца моих чудесных детей в злодея из комикса "развод с олигархом". Это не так. У нас с Борисом Григорьевичем, (с которым мы, кстати, не живем как муж и жена с 2013 года и по моей инициативе) был подписан полностью устраивающий обе стороны брачный контракт», — написала она.