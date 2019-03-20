48-летняя Ника Белоцерковская выходит замуж в третий раз

Свое намерение жениться на Нике 49-летний Джон сделал на личной странице в Facebook: «Милая, милая бесконечно любимая Ника Белоцерковская, стань моей женой навсегда» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.). Многие фолловеры блогера решили, что это шутка, поскольку никто даже не подозревал, что пара встречается.

Но через некоторое время в Instagram Белоцерковской был опубликован ответ: «Уважаемый и не менее бесконечно любимый Джон Александрович Шемякин, я принимаю ваше предложение!». А в комментариях к посту новообретенного жениха Ника с юмором написала: «Не менее бесконечно Джон Александрович. Подробный список приданного (на 16 страницах) мои адвокаты предоставят вам в ближайшее время!».