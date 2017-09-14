Брак автора книг «Рецептыши» и «Диетыши» подошел к концу.

Светские сплетники обсуждали их скорое расставание с конца лета: Ника и Борис Белоцерковские вдруг перестали появляться вместе на мероприятиях. Ни кулинарный блогер, ни владелец вендингового оператора Uvenco никак не комментировали эти слухи. Сегодня журнал «Татлер» сообщил: пара приняла решение развестись.

Публикация от Ника Белоцерковская (@belonika) Сен 14 2017 в 6:43 PDT

Белоцерковские прожили вместе семнадцать лет. Они воспитывали пятерых детей: двоих общих сыновей, сына Ники от брака с российским художником Яном Антонышевым и двоих сыновей Бориса от предыдущих отношений.

Супруга бизнесмена известна публике как фуд-блогер, автор ряда кулинарных книг, подруга Ксении Собчак, Елены Крыгиной, Андрея Малахова, Евгения Чичваркина и многих других членов «тусовки».

Фото: instagram