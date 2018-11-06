logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

48-летняя Ника Белоцерковская похвасталась шикарной фигурой после свадьбы экс-супруга с 33-летней Полиной Аскери

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Ника Белоцерковская наслаждается солнцем в Дубае.

На днях стало известно, что 64-летний бизнесмен Борис Белоцерковский женился на своей возлюбленной, 33-летней Полине Аскери. О романе с молодой галеристкой СМИ сообщили сразу после его развода с популярным блогером Никой Белоцерковской. Спустя некоторое время пара начала вместе выходить в свет.

Впрочем, эта новость не испортила настроение Нике. Сегодня в своем блоге она показала пляжное фото. «Он шел на Одессу, а вышел к Херсону (с) Перевожу — летела в Москву, оказалась в Дубае. И чтобы три раза не: 1. у каждой инста-бабы должно быть фото в трусах и на цыпочках. 2. у каждой инста-бабы должно быть фото с пляжным фламинго. 3. у каждой инста-бабы должно быть фото на фоне гостиницы Парус. Шлепнем разом все инста-гештальты», — написала она.

«В 20 лет так девочки не выглядят))))) красота», «Красавица, приятно смотреть», «Весьма зачетно шлепнула по всем», «Ах! Какая фигура! (Смайлик, падающий в обморок)», «Как можно так вкусно и много готовить и так хорошо выглядеть. Ведьма», «Такая стройная ... аж бесит», «Вот вы молодец, такая работа над собой , хорошего отдыха», «Красавица и пример для подражания во всем», — обсуждают подписчики.

Фото: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Мне жизненно необходимо было сбросить вес»: Анна Михалкова рассказала, как и почему похудела на 15 кг
Шатенка Полина Гагарина выглядит в два раза моложе своих лет
Фанат показал, как выглядит Виктория Боня без фотошопа и макияжа
«Не являешься моей поклонницей — отойди»: Алла Пугачева дала жесткий отпор критикам
«Я стала похожа на заветную куклу Барби»: солистка Artik&Asti увеличила ягодицы и показала результат
36-летнюю Кейт Миддлтон раскритиковали за старомодное платье и глубокие морщины