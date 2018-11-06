48-летняя Ника Белоцерковская похвасталась шикарной фигурой после свадьбы экс-супруга с 33-летней Полиной Аскери

На днях стало известно, что 64-летний бизнесмен Борис Белоцерковский женился на своей возлюбленной, 33-летней Полине Аскери. О романе с молодой галеристкой СМИ сообщили сразу после его развода с популярным блогером Никой Белоцерковской. Спустя некоторое время пара начала вместе выходить в свет.

Впрочем, эта новость не испортила настроение Нике. Сегодня в своем блоге она показала пляжное фото. «Он шел на Одессу, а вышел к Херсону (с) Перевожу — летела в Москву, оказалась в Дубае. И чтобы три раза не: 1. у каждой инста-бабы должно быть фото в трусах и на цыпочках. 2. у каждой инста-бабы должно быть фото с пляжным фламинго. 3. у каждой инста-бабы должно быть фото на фоне гостиницы Парус. Шлепнем разом все инста-гештальты», — написала она.