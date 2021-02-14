Ксения Бородина показала, на что готова ради красоты — «Когда срочно надо на ноготочки»

На видео девушка в черном пуховике, спортивных штанах и ушанке собирается на маникюр. Мужской голос за кадром говорит, что на улице «снега по колено», но Бородина идет через занесенный метелью двор со словами «на ноготочки, я успеваю» и в итоге падает в глубокий снег.

«Когда срочно надо на ноготочки», - подписала звезда свой ролик. В комментариях многие женщины оценили актуальность шутки. «Женская реальность», - написали они. «Господи. Мы так всю жизнь ходим», - посмеялись девушки. «Тот случай, когда надела шмотки, которые не жалко», - добавили другие подписчицы. «Посмеялась от души», - написали в комментариях.