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Лядова с Вдовиченковым, Бородина с Омаровым и другие на премьере фильма «Батя»

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Владимир Вдовиченков и Елена Лядова

Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru

В кинотеатре «Иллюзион» прошла премьера комедии «Батя» режиссера Дмитрия Ефимовича.

Картину первым зрителям представили исполнившие в ней главные роли Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Надежда Михалкова и Стас Старовойтов.

Владимир Вдовиченков, Надежда Михалкова и Стас Старовойтов

Фото: Пресс-служба

В числе гостей были Ксения Бородина с супругом, Дмитрий Шепелев, Марина Кравец, Юлия Савичева и многие другие.

Ксения Бородина и Курбан Омаров

Фото: Пресс-служба

Надежда Михалкова появилась на премьере в стильном костюме. Поддержать актрису пришла ее сестра Анна Михалкова.

В центре сюжета новой картины — история о путешествии взрослого героя к своему папе, суровому русскому мужику, который стал отцом на заре девяностых и воспитывал своего сына так, как это делали все советские люди.

В широкий прокат картина выходи 23 февраля. Купить билеты можно здесь.

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Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru

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