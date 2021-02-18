Лядова с Вдовиченковым, Бородина с Омаровым и другие на премьере фильма «Батя»
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Картину первым зрителям представили исполнившие в ней главные роли Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Надежда Михалкова и Стас Старовойтов.
Фото: Пресс-служба
В числе гостей были Ксения Бородина с супругом, Дмитрий Шепелев, Марина Кравец, Юлия Савичева и многие другие.
Фото: Пресс-служба
Надежда Михалкова появилась на премьере в стильном костюме. Поддержать актрису пришла ее сестра Анна Михалкова.
В центре сюжета новой картины — история о путешествии взрослого героя к своему папе, суровому русскому мужику, который стал отцом на заре девяностых и воспитывал своего сына так, как это делали все советские люди.
В широкий прокат картина выходи 23 февраля. Купить билеты можно здесь.
Это важно знать:
«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности
Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов
Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!