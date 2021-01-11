«Новая диснеевская принцесса?»: поклонники раскритиковали Егора Крида за нежный образ

Поклонники резко осудили Егора Крида за своеобразный и слишком приторный наряд, в котором певец появился в сториз. Егор примерил розовую толстовку, а голову украсил венком из цветов. Маникюр, которым ранее хвалился Крид, тоже стал поводом для негативных комментариев.

Модные эксперименты музыканта не пришлись по душе его подписчикам — поклонники заявили, что он выглядит женственно, и даже сравнили его с диснеевскими принцессами.

«Осталось юбку надеть для полного счастья», «Что за новая принцесса Дисней?», «Ладно мелированные кудри Джастина из 90-х, но венок из цветов, ноготки и поросячий комбезик — перебор», — раскритиковали Крида пользователи Сети.