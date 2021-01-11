«Новая диснеевская принцесса?»: поклонники раскритиковали Егора Крида за нежный образ
Фото: www.instagram.com/egorkreed/
Поклонники резко осудили Егора Крида за своеобразный и слишком приторный наряд, в котором певец появился в сториз. Егор примерил розовую толстовку, а голову украсил венком из цветов. Маникюр, которым ранее хвалился Крид, тоже стал поводом для негативных комментариев.
Модные эксперименты музыканта не пришлись по душе его подписчикам — поклонники заявили, что он выглядит женственно, и даже сравнили его с диснеевскими принцессами.
«Осталось юбку надеть для полного счастья», «Что за новая принцесса Дисней?», «Ладно мелированные кудри Джастина из 90-х, но венок из цветов, ноготки и поросячий комбезик — перебор», — раскритиковали Крида пользователи Сети.
Егор Крид с самого начала года не перестает привлекать внимание к своей персоне. Ранее ажиотаж вызвали слухи о романе музыканта с молоденькой звездой TikTok Валей Карнавал — Егор встретил вместе с ней Новый год, а затем пара отправилась на отдых.
После активного обсуждения их романа в социальных сетях, 19-летняя блогер пожаловалась на активную травлю и угрозы в свой адрес.
Под последним постом Егора также появились комментарии подписчиков, которые выяснили, что фотографии в венке и розовом худи были сделаны в том же парке, где была в тот момент и Валя Карнавал.
Фото и видео: Instagram Егора Крида
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