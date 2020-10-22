Постройневшая Ани Лорак показала брутальный образ с «питоновой» косухой

Лорак позирует в образе total black, в котором зарифмовала сразу несколько текстур во главе с фактурной питоновой кожей и слегка потертым темным денимом. На ней — эффектная косуха в духе подружки байкера, базовый топ, свободные джинсы-бойфренды с высокой линией талии и грубой металлической фурнитурой. Дополнили аутфит массивные кроссовки в стиле девяностых, которые вторят общей гамме образа. За элегантность отвечает прическа с распущенными и гладко уложенными волосами и мейкап, акцентирующий глаза.

Поклонники не скупились на комплименты. «Шикарная, неповторимая дива!», «Как же мне нравится ваш стиль!», «Какой взгляд!», «Десятиклассница, прогуливающая урок! Скоро Соня и вы будуте выдавать себя за сестер», «Крутая девчонка», «Кошка!», «Шикарная, просто огонь!», «Опасная Каролина», «Вам 17 лет!», «Какая конфетка!» — пишут в комментариях.