Иосиф Пригожин похвастался красавицей-женой в молодежном наряде

Поклонники не жалели комплиментов в адрес супруги Иосифа Пригожина. «А Валерия все хорошеет и хорошеет», «Валерия божественная красотка», «Валерии повезло с вами и вам с ней», «Бомбер бомбический!», «Вы так сильно любите Лерочку, что она просто от этой любви расцветает еще больше», «Нереальная красотка!» — пишут в комментариях. О других стильных образах Валерии читайте на Passion.ru.