Иосиф Пригожин похвастался красавицей-женой в молодежном наряде
Фото: Instagram @prigozhin_iosif
Пригожин похвастался красавицей-женой, которая примерила стильный образ для съемки. 52-летняя певица блеснула в гиперобъемном бомбере цвета карамели с фактурными рукавами из крупной сетки и массивными накладными карманами. Дополняет деталь молочно белый шелковый наряд, оттеняющий свежий загар артистки. Волосы звезды уложены в нарочито небрежные серф-локоны, макияж подобран с акцентом на глазах. На фоне восхищенно восклицает фотограф: «Еще одна обложка!».
Поклонники не жалели комплиментов в адрес супруги Иосифа Пригожина. «А Валерия все хорошеет и хорошеет», «Валерия божественная красотка», «Валерии повезло с вами и вам с ней», «Бомбер бомбический!», «Вы так сильно любите Лерочку, что она просто от этой любви расцветает еще больше», «Нереальная красотка!» — пишут в комментариях. О других стильных образах Валерии читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @prigozhin_iosif / @valeriya
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