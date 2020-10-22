Валерию и Иосифа Пригожина осудили за отдых в Дубаи

В самый разгар пандемии продюсер неоднократно высказывался, что к артистам стоит проявить сочувствие — из-за всеобщего карантина и запрета массовых мероприятий заработка у них практически нет.

«Не ходите к ним на концерты, не носите им свои кровные», «Я думал, они с голоду пухнут из-за пандемии», «Мы тоже хотим красиво жить», — пишут в комментариях.

К его заявлению отнеслись скептически, поскольку многие считали, что у музыкантов и так достаточно высокий доход по сравнению с другими россиянами, которые остались без работы.

Многие, тем не менее, заявили, что Валерия — не певица-однодневка, а звезда с репутацией, и свое право на отдых она заслужила постоянным трудом.

«Я вот думаю, что эта чудесная, красивая, талантливая пара заслужили такой отдых! Молодцы! Стараюсь не пропускать концерты Валерии! Заряжаюсь позитивом на них!», «Да вы знаете что о их жизни? Да ничего не знаете , сколько они пашут , да с таким добром к людям .Я никогда не забуду , когда они после концерта , на сцену поставили стол и всем желающим раздавали автографы. Каждый мог с Валерией и с Есей пообщаться. Сколько хожу на концерты, и все после концерта сматываются быстрее ветра. А они МОЛОДЦЫ», «Почему вы такие злые? Валерия не певица однодневка, у неё прекрасная репутация. Она заслужила всё трудом».