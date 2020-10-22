Валерию и Иосифа Пригожина осудили за отдых в Дубаи
Фото: www.instagram.com/valeriya/?hl=ru
Валерию и ее мужа Иосифа Пригожина завалили гневными комментариями из-за фотографии с отпуска, на которой они стоят у бассейна на крыше небоскреба.
В комментариях развернулась целая дискуссия на тему того, стоит ли ехать сейчас на отдых. Очень многие посчитали, что, пока в стране зверствует коронавирус, правильнее сидеть дома.
«Вот вам и самоизоляция. Люди сидят дома, есть нечего, в масках задыхаются, а вы катаетесь, развозчики коронавируса», «Как вам не страшно, кругом вирус, а вы путешествуете?», «К чему этот выпендреж, на фоне коронавируса, а плакали, что денег нет!».
Кроме того, очень многие припомнили слова Валерии и Пригожина в период карантина, что у них нет денег, и заработок артистов резко упал.
В самый разгар пандемии продюсер неоднократно высказывался, что к артистам стоит проявить сочувствие — из-за всеобщего карантина и запрета массовых мероприятий заработка у них практически нет.
«Не ходите к ним на концерты, не носите им свои кровные», «Я думал, они с голоду пухнут из-за пандемии», «Мы тоже хотим красиво жить», — пишут в комментариях.
К его заявлению отнеслись скептически, поскольку многие считали, что у музыкантов и так достаточно высокий доход по сравнению с другими россиянами, которые остались без работы.
Многие, тем не менее, заявили, что Валерия — не певица-однодневка, а звезда с репутацией, и свое право на отдых она заслужила постоянным трудом.
«Я вот думаю, что эта чудесная, красивая, талантливая пара заслужили такой отдых! Молодцы! Стараюсь не пропускать концерты Валерии! Заряжаюсь позитивом на них!», «Да вы знаете что о их жизни? Да ничего не знаете , сколько они пашут , да с таким добром к людям .Я никогда не забуду , когда они после концерта , на сцену поставили стол и всем желающим раздавали автографы. Каждый мог с Валерией и с Есей пообщаться. Сколько хожу на концерты, и все после концерта сматываются быстрее ветра. А они МОЛОДЦЫ», «Почему вы такие злые? Валерия не певица однодневка, у неё прекрасная репутация. Она заслужила всё трудом».
Фото и видео: Instagram Валерии
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