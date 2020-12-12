«Богиня дома»: Виктория Бекхэм в латексных брюках и на высоких каблуках произвела фурор
Фото: @victoriabeckham / Instagram
Новое фото, которое дизайнер опубликовала на своей странице в Instagram, произвело фурор и собрало десятки тысяч комментариев. Дело в том, что на новом снимке Виктория позирует за домашними хлопотами, но в весьма дерзком образе: латексных брюках, белоснежной блузе и на высоких каблуках. На голове звезда сделала растрепанный пучок и в собранном атуфите полезла на стремянку за домашним сервизом. Пикантный кадр поймал супруг Виктории, которым она позже и поделилась в Сети, подписав фото: «Домашние богини носят латексные штаны! Сортировка детских закусок перед свиданием... Не могу дождаться, чтобы увидеть, что на вас надето».
Поклонники не скупились на комплименты, называя Викторию иконой стиля: «Домашняя богиня», «Просто великолепная!», «Королева стиля», «Богиня», «Великолепна», «Королева дома», «Нереальная», «Красотка».
Фото: @victoriabeckham / Instagram
Напомним, что у Дэвида и Виктории Бекхэм растет четыре ребенка. Кроме дочери Харпер Севен, есть еще три сына: 21-летний Бруклин, 18-летний Ромео и 15-летний Круз.
К слову, недавно мы писали, как Виктория Бекхэм примерила дерзкие джинсы-клеш и показала фигуру во всей красе. 46-летняя многодетная мама показала вещи из коллекции собственного бренда, однако внимание поклонников привлекла точеная фигура и бесконечные ноги звезды. Экс-солистка легендарной группы Spice Girls позировала в эффектном полосатом джемпере с люрексом, который замиксовала с дерзкими джинсами-клеш из светлого денима и контрастными темными карманами.
А вам понравился новый снимок Виктории Бекхэм? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @victoriabeckham / Instagram
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