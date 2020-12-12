«Богиня дома»: Виктория Бекхэм в латексных брюках и на высоких каблуках произвела фурор

Напомним, что у Дэвида и Виктории Бекхэм растет четыре ребенка. Кроме дочери Харпер Севен, есть еще три сына: 21-летний Бруклин, 18-летний Ромео и 15-летний Круз.

К слову, недавно мы писали, как Виктория Бекхэм примерила дерзкие джинсы-клеш и показала фигуру во всей красе. 46-летняя многодетная мама показала вещи из коллекции собственного бренда, однако внимание поклонников привлекла точеная фигура и бесконечные ноги звезды. Экс-солистка легендарной группы Spice Girls позировала в эффектном полосатом джемпере с люрексом, который замиксовала с дерзкими джинсами-клеш из светлого денима и контрастными темными карманами.

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