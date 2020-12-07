46-летняя Виктория Бекхэм в алом платье и туфлях Барби произвела фурор в Сети

Сочные оттенки красного Виктории определенно к лицу, и она знает наверняка, как и с чем их носить. На этот раз многодетная мама примерила платье из коллекции собственного бренда, отдав пальму первенства в аутфите насыщенному алому цвету. Полупрозрачное шифоновое платье длины мидакси с оборками и контрастным галстуком-завязкой задало романтичное настроение. Стопроцентную совместимость с гаммой look’а показали ультраяркие лодочки в оттенке «электрической» фуксии.