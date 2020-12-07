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46-летняя Виктория Бекхэм в алом платье и туфлях Барби произвела фурор в Сети

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Виктория Бекхэм

Фото: Instagram @victoriabeckham

Виктория Бекхэм продолжает подтверждать свой статус главной фэшионистки и делает это успешно. 46-летняя дизайнер и экс-участница группы Spice Girls снова произвела фурор в Сети, показав стройную фигуру во всей красе.

Сочные оттенки красного Виктории определенно к лицу, и она знает наверняка, как и с чем их носить. На этот раз многодетная мама примерила платье из коллекции собственного бренда, отдав пальму первенства в аутфите насыщенному алому цвету. Полупрозрачное шифоновое платье длины мидакси с оборками и контрастным галстуком-завязкой задало романтичное настроение. Стопроцентную совместимость с гаммой look’а показали ультраяркие лодочки в оттенке «электрической» фуксии.

Виктория Бекхэм

Фото: Instagram @victoriabeckham

Поклонники не скупились на комплименты, называя Викторию иконой стиля. «Просто великолепная!», «Дива в красном», «Идеальное сочетание красного и розового», «Гламурная и шикарная», «Абсолютно безупречна», «Какое платье! Фантастическая женщина!», «Элегантность и грация», «Королева стиля», «Цвет потрясающий», — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @victoriabeckham / Globallook

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