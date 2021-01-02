«Богини красоты»: Регина Тодоренко с сестрой мужа устроили битву точеных фигур

Под эффектным снимком пользователи Сети написали: «Господи,какие вы красивые», «Богини красоты», «Какие красавицы!!!! С Новым годом! Пусть в Вашей жизни будут только те люди, которые с Вами не ради подписчиков и каких-то ещё плюшек, а потому что Вы хороший человек!», «Регина! У вас такая замечательная семья!!!», «Чудесная любящая мама», «Красавицы и малыш лапушка», «Малыш очень похож на папу», «Мама мечты».

К слову, недавно мы писали, как Регину Тодоренко с «адской болью» экстренно госпитализировали на Бали. Телеведущая рассказала в сториз, что получила травму во время серфинга.

А чья фигура понравилась вам больше? Делитесь своим мнением в комментариях!