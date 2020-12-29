Куда пропали формы? Регина Тодоренко удивила «сдувшимся» бюстом в невидимом купальнике
Фото: Instagram Регины Тодоренко
Регина Тодоренко улетела отдыхать с двухлетним сыном Мишей на Бали. В своем Instagram она опубликовала фото, на котором позирует на пляже в бикини телесного цвета. Мы не могли не отметить, что бюст похудевшей Регины буквально сдулся...
Фото: Instagram Регины Тодоренко
Отметим, ранее Тодоренко призналась, что сбросила несколько килограммов ради «Ледникового периода», в котором она участвовала. Регина опубликовала одну из старых фотографий после тренировки вместе со своим партнером по шоу Романом Костомаровым. На снимке партнер держит девушку на руках. «А на этом фото я 59 килограммчиков. Принято считать, что для женского одиночного катания максимальный рост спортсменки не должен превышать 150 см, а вес 50 кг. Хорошо, что у нас парное катание, и Роман оказался сильнее, чем я думала! Сегодня я встала на весы, и победа — 54,5 килогграм», — подписала пост Регина, добавляя, что такое достижение, к сожалению, ненадолго.
Фото: Instagram Регины Тодоренко
Впрочем, судя по другому новому фото, для которого ведущую сфотографировали сзади, не все ее женственные формы «пострадали». «Где трусы?», — игриво подписала она эффектный кадр в бикини.
«И видно, как вы еще и талию скорректировали, что аж волну покосило», «Талия чуть тоньше, волны чуть кривее», «Трусы-невидимки», «Я аж вздрогнула», «Подумала, что вы голая», «Попа на месте», «Да вам и без трусов можно. Отличная фигура», «Трусы на месте», «Хах, классная фотка! Я даже приблизила!», «Жесть», «Аппетитно», «Ощущение, что голышом. Я раз 7 приблизила фотку», — пишут противоречивые комментарии фолловеры.
Напомним, что в минувшие выходные в эфире «Первого канала» вышел финальный выпуск любимого многими шоу о фигурном катании «Ледниковый период». На пьедестал поднялись три пары. Третье место заняла Регина Тодоренко и Роман Костомаров. Им вручила медали Елена Исинбаева. Второе место заняли Вячеслав Чепурченко и Яна Хохлова. Их наградила Татьяна Навка. А абсолютными победителями стали Ольга Кузьмина и Александр Энберт.
Фото: Instagram
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