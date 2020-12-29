Куда пропали формы? Регина Тодоренко удивила «сдувшимся» бюстом в невидимом купальнике

Впрочем, судя по другому новому фото, для которого ведущую сфотографировали сзади, не все ее женственные формы «пострадали». «Где трусы?», — игриво подписала она эффектный кадр в бикини.

«И видно, как вы еще и талию скорректировали, что аж волну покосило», «Талия чуть тоньше, волны чуть кривее», «Трусы-невидимки», «Я аж вздрогнула», «Подумала, что вы голая», «Попа на месте», «Да вам и без трусов можно. Отличная фигура», «Трусы на месте», «Хах, классная фотка! Я даже приблизила!», «Жесть», «Аппетитно», «Ощущение, что голышом. Я раз 7 приблизила фотку», — пишут противоречивые комментарии фолловеры.