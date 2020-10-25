Наталья Бочкарева с легким мейком устроила ленивый выходной: «Все, хватит!»

К слову, недавно мы писали, как Наталья Бочкарева примерила нежный образ с кудрями и золотисто-зеленым макияжем глаз. Звезда ситкома «Счастливы вместе» опубликовала новый снимок, который восхитил ее поклонников.

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