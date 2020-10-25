Наталья Бочкарева с легким мейком устроила ленивый выходной: «Все, хватит!»
Фото: @natalia_bochkareva_official / Instagram
Последние октябрьские выходные Наталья Бочкарева решила провести без привычного рабочего ритма и отменила все дела, чтобы насладиться воскресным днем. Актриса разместила селфи на своей странице в Instagram, на котором она позирует с легким мейком с акцентом на губах. Зеленый цвет глаз Наталья подчеркнула темной подводкой и тенями. Под фотографией Наталья написала: «Все, хватит! Сегодня наконец-то взяла выходной и отменила все дела. Ленивое воскресенье начала с любимый ленивой овсянки. И впервые за неделю медленно позавтракала. Ощущения прекрасные, ведь полезный завтрак настраивает на весь день, улучшает работу мозга, а ещё нормализует метаболизм. Насколько вы знаете, я продолжаю улучшать своё здоровье и стараюсь делать полезное питание своей рутиной».
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Все, хватит! Сегодня наконец-то взяла выходной и отменила все дела 😝 Ленивое воскресенье начала с любимый ленивой овсянки ☕️🥣И впервые за неделю медленно позавтракала. Ощущения прекрасные, ведь полезный завтрак настраивает на весь день, улучшает работу мозга, а ещё нормализует метаболизм 😉 Насколько вы знаете, я продолжаю улучшать своё здоровье и стараюсь делать полезное питание своей рутиной😌 А вы любите завтраки? Пишите в комментариях, что вы обожаете готовить на завтрак! ——— #натальябочкарева #бочкарева #nb #nataliabochkareva #bochkareva #завтрак #пп #актриса
Пользователи Сети отметили красоту звезды и предложили ей новые варианты досуга: «Красотка!!!», «Какая вы афигенная», «Очень красивая», «Я тоже сегодня не спеша кушал овсянку на воде, это здорово», «Прекрасно выглядите»,« Выглядишь прекрасно и безумно красиво, Наташа!!!», «Губы шикарные», «Боооже какая вы красивая и талантливая. Восхищаюсь вами», «Желаем Вам здоровья, счастья, света. Всего того, что называется добром», «Нереально красивая женщина».
Фото: @natalia_bochkareva_official / Instagram
К слову, недавно мы писали, как Наталья Бочкарева примерила нежный образ с кудрями и золотисто-зеленым макияжем глаз. Звезда ситкома «Счастливы вместе» опубликовала новый снимок, который восхитил ее поклонников.
А вам понравилось новое фото Натальи Бочкаревой? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @natalia_bochkareva_official / Instagram
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