Близкая подруга Алины Кабаевой показала ее редкие детские фото
Фото: Globallookpress / Gennadii Usoev
Спортсменки вместе тренировались в олимпийской сборной России по художественной гимнастике под руководством Ирины Винер и с детства дружили. В своем блоге Яна посвятила подруге нежный пост, показав неизвестные фотографии из своего архива.На фото совсем маленькие Яна и Алина позируют вместе, обняв друг друга за шею. Еще на одном снимке они — уже очаровательные девушки. На другой фотографии Кабаева и Батыршина сфотографировались вместе уже в наши дни на одном из спортивных мероприятий. Алина снялась вместе с Яной, ее мужем, продюсером Тимуром Вайнштейном и дочками Мариам и Айлой.
Под фото Яна написала: «Лучшая гимнастка за всю историю для меня — Алина Кабаева. Олимпийская чемпионка, двукратная абсолютная чемпионка мира, пятикратная абсолютная чемпионка Европы, шестикратная абсолютная чемпионка России. Я хорошо помню, как Алина приехала в Новогорск из Узбекистана, помню ее первые выступления.И уже тогда было понятно, что она — будущая звезда. Мы часто вместе ездили на соревнования, не раз жили в одном номере.И очень дружили. Она — та спортсменка, которая вывела художественную гимнастику совершенно на новый уровень. До ее восхождения о гимнастках не писали в газетах и журналах, не показывали по телевизору. Даже в новостях о нас говорили так редко, что когда я стала серебряной призеркой Олимпиады, ведущие не знали, как правильно произносить мою фамилию. Потому что столкнулись с ней впервые.».
К слову, недавно мы писали, как Дмитрий Губерниев рассказал о дружбе с Алиной Кабаевой и ее подарках. Алина Кабаева после завершения спортивной карьеры ведет закрытый образ жизни, но новости о ней периодически приходят от ее знакомых.
Фото и видео: Eastnews, Instagram
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