Близкая подруга Алины Кабаевой показала ее редкие детские фото

Под фото Яна написала: «Лучшая гимнастка за всю историю для меня — Алина Кабаева. Олимпийская чемпионка, двукратная абсолютная чемпионка мира, пятикратная абсолютная чемпионка Европы, шестикратная абсолютная чемпионка России. Я хорошо помню, как Алина приехала в Новогорск из Узбекистана, помню ее первые выступления.И уже тогда было понятно, что она — будущая звезда. Мы часто вместе ездили на соревнования, не раз жили в одном номере.И очень дружили. Она — та спортсменка, которая вывела художественную гимнастику совершенно на новый уровень. До ее восхождения о гимнастках не писали в газетах и журналах, не показывали по телевизору. Даже в новостях о нас говорили так редко, что когда я стала серебряной призеркой Олимпиады, ведущие не знали, как правильно произносить мою фамилию. Потому что столкнулись с ней впервые.».

К слову, недавно мы писали, как Дмитрий Губерниев рассказал о дружбе с Алиной Кабаевой и ее подарках. Алина Кабаева после завершения спортивной карьеры ведет закрытый образ жизни, но новости о ней периодически приходят от ее знакомых.