logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Алина Кабаева: как юная олимпийская чемпионка превратилась в бизнес-леди и самую загадочную женщину России

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 42
Фото: Getty
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева с каждым годом становится все боле загадочной личностью. Мы решили выяснить, как она менялась на протяжении почти двадцати лет и как стала одной из самых успешных и загадочных женщин России.

Самая обаятельная и улыбчивая российская гимнастка, олимпийская чемпионка, многократная чемпионка Европы, России и мира заняла первое место на Олимпиаде в Афинах в 2004 году.

Фото: Eastnews

В 2007-м году заочно Алина Кабаева окончила Московский государственный университет сервиса, получив квалификацию специалиста в области спортивного менеджмента. Спустя еще два года заочно окончила Санкт-Петербургский государственный университет физической культуры. В 2018-м защитила кандидатскую диссертацию по теме «Содержание спортивно-оздоровительного этапа подготовки детей дошкольного возраста в художественной гимнастике».

Фото: Globallookpress / Serge Kivrin _ Andrei Golovanov

После завершения спортивной карьеры Алина Кабаева вошла в состав Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития благотворительности, милосердия и волонтерства. Потом олимпийская чемпионка была депутатом Государственной думы от партии «Единая Россия», где занималась вопросами молодежной политики и развития спорта. Гимнастку волновали не только вопросы спорта. Алина выступила в защиту прав детей и подростков. По ее инициативе был принят закон, запрещающий распространять в СМИ информацию о несовершеннолетних, пострадавших от противоправных действий. Также она является председателем совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» и возглавляет совет директоров ЗАО «Спорт-Экспресс».

Фото: Globallookpress / Alexander Wilf

На открытии Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, когда Алина бежала с олимпийским огнем, многие заметили на ее безымянном пальце обручальное кольцо, что дало новый повод для обсуждения.

Фото: Eastnews

Алина Кабаева не только олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, но и рекордсменка по количеству слухов о ее таинственной личной жизни. Всем желающим узнать подробности спортсменка посоветовала даже не пытаться. «Жизненный опыт научил меня никого не впускать в свою личную жизнь. Кто хочет поговорить о работе, фестивале, других профессиональных моментах — пожалуйста, но не о личном. Единственное, что могу сказать: детей у меня нет. Это правда», — заявила она в интервью олимпийскому чемпиону Алексею Немову.

Фото: kabaeva-alina.ru

В Москве ежегодно под чутким руководством самой Алины Кабаевой проводится детский фестиваль художественной гимнастики «Алина», который позволяет юным гимнасткам продемонстрировать свои таланты.

Фото: kabaeva-alina.ru

Как правило, именитая спортсменка не только занимается организационными вопросами, но и лично помогает участницам выполнять сложные элементы, попутно давая ценные советы.

Текст: Ангелина Нежная

Фото: globallookpress, starface, instagram, eastnews, getty

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Никто не вправе мне указывать»: Анна Нетребко в соцсети ответила на критику подписчиков
«Почему она молчит?»: Алсу впервые вышла в свет после скандала на детском «Голосе»
«Я не терпила»: Настасья Самбурская устроила скандал в театре на почве своего увольнения
Огромный живот и пигментные пятна: в Сети обсуждают изменившуюся фигуру Меган Маркл
«И где же тут голос?»: зрители возмущены победой дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»
Травяной чай, ингаляции и еще 5 простых советов, как вернуть пропавший голос