Алина Кабаева: как юная олимпийская чемпионка превратилась в бизнес-леди и самую загадочную женщину России

Алина Кабаева не только олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, но и рекордсменка по количеству слухов о ее таинственной личной жизни. Всем желающим узнать подробности спортсменка посоветовала даже не пытаться. «Жизненный опыт научил меня никого не впускать в свою личную жизнь. Кто хочет поговорить о работе, фестивале, других профессиональных моментах — пожалуйста, но не о личном. Единственное, что могу сказать: детей у меня нет. Это правда», — заявила она в интервью олимпийскому чемпиону Алексею Немову.