Алина Кабаева: как юная олимпийская чемпионка превратилась в бизнес-леди и самую загадочную женщину России

Самая обаятельная и улыбчивая российская гимнастка, олимпийская чемпионка, многократная чемпионка Европы, России и мира заняла первое место на Олимпиаде в Афинах в 2004 году.
Фото: Eastnews
В 2007-м году заочно Алина Кабаева окончила Московский государственный университет сервиса, получив квалификацию специалиста в области спортивного менеджмента. Спустя еще два года заочно окончила Санкт-Петербургский государственный университет физической культуры. В 2018-м защитила кандидатскую диссертацию по теме «Содержание спортивно-оздоровительного этапа подготовки детей дошкольного возраста в художественной гимнастике».
Фото: Globallookpress / Serge Kivrin _ Andrei Golovanov
После завершения спортивной карьеры Алина Кабаева вошла в состав Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития благотворительности, милосердия и волонтерства. Потом олимпийская чемпионка была депутатом Государственной думы от партии «Единая Россия», где занималась вопросами молодежной политики и развития спорта. Гимнастку волновали не только вопросы спорта. Алина выступила в защиту прав детей и подростков. По ее инициативе был принят закон, запрещающий распространять в СМИ информацию о несовершеннолетних, пострадавших от противоправных действий. Также она является председателем совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» и возглавляет совет директоров ЗАО «Спорт-Экспресс».
Фото: Globallookpress / Alexander Wilf
На открытии Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, когда Алина бежала с олимпийским огнем, многие заметили на ее безымянном пальце обручальное кольцо, что дало новый повод для обсуждения.
Фото: Eastnews
Алина Кабаева не только олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, но и рекордсменка по количеству слухов о ее таинственной личной жизни. Всем желающим узнать подробности спортсменка посоветовала даже не пытаться. «Жизненный опыт научил меня никого не впускать в свою личную жизнь. Кто хочет поговорить о работе, фестивале, других профессиональных моментах — пожалуйста, но не о личном. Единственное, что могу сказать: детей у меня нет. Это правда», — заявила она в интервью олимпийскому чемпиону Алексею Немову.
Фото: kabaeva-alina.ru
В Москве ежегодно под чутким руководством самой Алины Кабаевой проводится детский фестиваль художественной гимнастики «Алина», который позволяет юным гимнасткам продемонстрировать свои таланты.
Фото: kabaeva-alina.ru
Как правило, именитая спортсменка не только занимается организационными вопросами, но и лично помогает участницам выполнять сложные элементы, попутно давая ценные советы.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: globallookpress, starface, instagram, eastnews, getty
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