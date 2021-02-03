Дмитрий Губерниев рассказал о дружбе с Алиной Кабаевой и ее подарках
Фото: Starface
Алина Кабаева редко появляется в обществе и не дает интервью. Но, как оказалось, она поддерживает отношения со старыми приятелями и коллегами.
Дмитрий Губерниев в интервью Василию Конову рассказал, что иногда получает от Алины Кабаевой подарки. «У меня есть телефон Алины Кабаевой! И я могу с ней созваниваться. Конечно, чаще я это делаю через ее помощницу. В последний раз мы общались с Алиной, когда она в октябре поздравляла меня с днем рождения. Сама позвонила», — похвастался Губерниев.
А к Новому году Алина Кабаева прислала Дмитрию Губерниеву подарок — бутылку шампанского. Спортивный комментатор надеется, что знаменитый фестиваль художественной гимнастики, носящий имя Кабаевой, скоро возобновит работу, прерванную из-за пандемии коронавируса.
«Понятно, пандемия... Пауза. Я наблюдал, как из разных уголков России приезжают счастливые дети. Я с Алиной это все начинал как комментатор и ведущий», — рассказал Дмитрий Губерниев.
В последнее время в Сети появляются новости о личной жизни бывшей гимнастки и ее предполагаемых беременностях. Так, в мае 2019-го «СтарХит» сообщал, что Кабаева тайно родила двух мальчиков. Также о еще одних секретных родах спортсменки сообщали в ноябре 2020-го.
Фото и видео: Starface, Instagram Дмитрия Губерниева
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