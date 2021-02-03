Дмитрий Губерниев рассказал о дружбе с Алиной Кабаевой и ее подарках

Алина Кабаева редко появляется в обществе и не дает интервью. Но, как оказалось, она поддерживает отношения со старыми приятелями и коллегами.

Дмитрий Губерниев в интервью Василию Конову рассказал, что иногда получает от Алины Кабаевой подарки. «У меня есть телефон Алины Кабаевой! И я могу с ней созваниваться. Конечно, чаще я это делаю через ее помощницу. В последний раз мы общались с Алиной, когда она в октябре поздравляла меня с днем рождения. Сама позвонила», — похвастался Губерниев.