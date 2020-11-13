Алина Кабаева тайно родила ребенка? СМИ снова сообщили о секретных родах гимнастки
Фото: Globallookpress / Gennadii Usoev
Телеграм-канал «Беспощадная красота» сообщил о том, что Алина Кабаева тайно родила. «Ходят слухи, что Алина Кабаева опять стала мамой», — лаконично говорится в посте. Сама гимнастка, конечно, слухи не комментирует.
Отметим, что Алина Кабаева не только олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, но и рекордсменка по количеству слухов о ее таинственной личной жизни. Всем желающим узнать подробности спортсменка посоветовала даже не пытаться. «Жизненный опыт научил меня никого не впускать в свою личную жизнь. Кто хочет поговорить о работе, фестивале, других профессиональных моментах — пожалуйста, но не о личном. Единственное, что могу сказать: детей у меня нет. Это правда», — заявила она в интервью олимпийскому чемпиону Алексею Немову.
В прошлом году появилась информация о том, что Алина Кабаева впервые стала мамой. Якобы 7 мая в столичном центре акушерства и гинекологии имени Кулакова олимпийская чемпионка по художественной гимнастике родила двух мальчиков. Для 36-летней Кабаевой, по сведениям изданий, выделили вип-палалу, а всех пациенток перевели из крыла, где лежала гимнастка. Кабаеву охраняла многочисленная охрана, а еду ей доставляли из лучших ресторанов.
Фото: globallookpress, eastnews
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