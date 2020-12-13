«Безупречная»: Олеся Судзиловская очаровала фанатов пленительной красотой
Фото: @olesya_sudzilovskaya / Instagram
Актриса опубликовала снимок, на котором предстала перед подписчиками в блистательном и роскошном образе.
На селфи Олеся позирует в шубе коричневого цвета. Для выхода в свет она сделала яркий и утонченный макияж в стиле «нюд». Изюминкой образа стали объемные серьги, которые красиво украшают наряд знаменитой блондинки.
Поклонники оценили фотографию селебрити. В комментариях под снимком можно найти множество комплиментов. Фолловеры отметили невероятную яркость, молодость и прекрасный внешний вид 46-летней кинодивы.
«Мех очень идет, идеально», «Олеся, какая вы красивая и молодая! Просто нежный цветок! И вам прекрасного вечера», «Вы прекрасны! Благодарю, что делитесь своей красотой!», «Шедевр, вы потрясающая!», — прокомментировали восторженные подписчики.
Отметим, что звезда гордится своей внешностью. Артистка счастливая обладательница модельной фигуры. Олеся делает все, чтобы сохранить и преумножить те богатства, которые достались ей от природы.
К слову, совсем недавно мы писали, что Судзиловская похвасталась шикарной фигурой. Актриса опубликовала фото и видео из спортзала, а также похвасталась результатами своих усердных тренировок.
Фото и видео: @olesya_sudzilovskaya / Instagram
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