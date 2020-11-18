Стальной пресс, упругий бюст и стройные ноги: Судзиловская похвасталась шикарной фигурой
Фото: Instagram Олеси Судзиловской
Олеся Судзиловская опубликовала фото и видео из спортзала, а также похвасталась результатами своих тренировок. «Среда, по традиции наша с Вами рубрика #судзибьюти. С Сашей мы знакомы недолго, всего три тренировки. И почти сразу он получил прозвище «Нежный убийца». Во время занятий вроде и не чувствуешь себя измученной и слишком уставшей, но... В последующие 2/3 дня твое тело начинает рассказывать тебе о всех своих страданиях. Уже к вечеру первого дня я ходила, как велосипедистка после гонки – ножки колесиком. Постепенно привыкаю к тренировкам и изощренной фантазии тренера. А сегодня для Вас крутой лайфхак от Сани на самую большую мышцу. Ловите секретное оружие, упражнение пусть и трудно координируемое поначалу, но великолепно помогающее пятой точке «обрадоваться», Прямо таки визуально подпрыгивает! Ну, и конечно, кроссовки в цвет блинов, это настроение!))», — написала она.
Поклонники оценили стройную фигуру актрисы. «Фигурка супер!», «Красота», «Звезда», «Вот это тело», «Вот это растяжка», «Вы в отличной форме!!!Лайфхак очень полезный..,спасибо!)», «Олеся, как всегда, в отличной форме», «Совершенная», «Олеся, мое восхищение», «Фигура просто класс у Вас!!!!», ― пишут они в многочисленных комментариях с комплиментами.
Отметим, что Олеся Судзиловская гордится своей внешностью. В свои 46 она — счастливая обладательница почти модельной фигурой. Звезда делает все, чтобы сохранить и преумножить те богатства, которые достались ей от природы, и для этого на время самоизоляции завела бьюти-дневник.
В числе результатов, записанных в нем, оказались: ✅ Вес — минус 2 килограмма; ✅ Волосы перестали сечься и стали значительно гуще (из-за самоизоляции были отменены около 5 тонирований, которые обычно происходят по графику через 2/2,5 недели); ✅ Крепкие, восстановленные ногти (звезда держалась "до последнего" и ходила с "отросшим" гель-лаком на ногтях, самостоятельно укорачивая длину). Отсутствие любимого массажа по телу актриса заменила увеличенным в объеме спортом, ежедневными часовыми прогулками на свежем воздухе.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!