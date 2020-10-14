Олеся Судзиловская восхитила Сеть смелым макияжем в осенних тонах: «Глазки горят еще ярче!»

Образ получился по-осеннему теплым и вместе с тем ярким и запоминающимся, что не смогли не отметить восхищенные поклонники, осыпавшие актрису комплиментами: «Стала еще краше, а глазки горят ярче!», «Какая же ты красивая…», «Ну и как нам теперь жить, мужчинам, увидевшим тебя?!», «Прелестна! Зеленые тени подчеркивают красоту ваших глаз», «Чем-то на осень похожа с этим мейком», «Похудела, помолодела», «Осень тебе к лицу!», «Олеся, вы просто само очарование», «Вы просто красавица! Время ничуть вас не изменило!», «Зеленоглазая нимфа», «Словно обняли взглядом, Олеся! Вы колдунья».

Фото: Instagram olesya_sudzilovskaya

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