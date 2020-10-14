Олеся Судзиловская восхитила Сеть смелым макияжем в осенних тонах: «Глазки горят еще ярче!»
Фото: Instagram olesya_sudzilovskaya
Олеся Судзиловская считается одной из самых стильных российских актрис. Ее прическа и макияж всегда безупречны, даже если она не блистает на красной дорожке, а просто вышла на прогулку. Звезде исполнилось 46 лет, но в это невозможно поверить, ведь ее кожа и фигура просто безупречны. Актриса неоднократно признавалась, что подобного эффекта добивается благодаря системному уходу за собой – она так сильно это любит, что регулярно делится своими рецептами красоты с подписчиками.
Однако не меньше заботы о коже Судзиловская любит красивый макияж: доказательство тому – новая публикация в ее микроблоге в социальной сети Instagram. На снимке звезда во всей красе продемонстрировала свой новый мейк с шикарными smoky-eyes, выполненными в роскошных зеленовато-бронзовых тонах, благодаря которым ее цвет ее глаз стал еще ярче. Для губ Олеся выбрала модный нюдовый блеск, слегка подкорректировала форму бровей, а роскошные светлые волосы оставила распущенными.
Образ получился по-осеннему теплым и вместе с тем ярким и запоминающимся, что не смогли не отметить восхищенные поклонники, осыпавшие актрису комплиментами: «Стала еще краше, а глазки горят ярче!», «Какая же ты красивая…», «Ну и как нам теперь жить, мужчинам, увидевшим тебя?!», «Прелестна! Зеленые тени подчеркивают красоту ваших глаз», «Чем-то на осень похожа с этим мейком», «Похудела, помолодела», «Осень тебе к лицу!», «Олеся, вы просто само очарование», «Вы просто красавица! Время ничуть вас не изменило!», «Зеленоглазая нимфа», «Словно обняли взглядом, Олеся! Вы колдунья».
Фото: Instagram olesya_sudzilovskaya
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