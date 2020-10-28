Без макияжа и с морщинками: Олеся Судзиловская опубликовала «честные» фото из путешествия

Олеся Судзиловская опубликовала в Instagram фотографии из путешествия по Сахалину. На снимках актриса позирует без макияжа и укладки, демонстрируя морщинки. «Из города Невельск по морю 32 мили до острова #манерон. На баркасе, (будто из мультика), направились в путь. 2 часа в открытом #охотскоеморе, и глазу открываются фантастические виды! Пешая прогулка по камнепаду, обед. На резиновой лодке обходим остров, и случается долгожданное для меня событие! Наконец-то увидела животинку - в воде рядом с чайками плескались и кормились нерпы- милые мордочки с курносыми носами и длиннющими ресницами. Зашли в грот - красоту и восторги оцените сами на видео. И на сладкое- отошли на лодке подальше от стоянки и на камнях около острова наблюдали лежбище загорающих сивучей!», — рассказала кинозвезда.