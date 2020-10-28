Без макияжа и с морщинками: Олеся Судзиловская опубликовала «честные» фото из путешествия
Фото: Instagram Олеси Судзиловской
Олеся Судзиловская опубликовала в Instagram фотографии из путешествия по Сахалину. На снимках актриса позирует без макияжа и укладки, демонстрируя морщинки. «Из города Невельск по морю 32 мили до острова #манерон. На баркасе, (будто из мультика), направились в путь. 2 часа в открытом #охотскоеморе, и глазу открываются фантастические виды! Пешая прогулка по камнепаду, обед. На резиновой лодке обходим остров, и случается долгожданное для меня событие! Наконец-то увидела животинку - в воде рядом с чайками плескались и кормились нерпы- милые мордочки с курносыми носами и длиннющими ресницами. Зашли в грот - красоту и восторги оцените сами на видео. И на сладкое- отошли на лодке подальше от стоянки и на камнях около острова наблюдали лежбище загорающих сивучей!», — рассказала кинозвезда.
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Из города Невельск по морю 32 мили до острова #манерон . На баркасе, (будто из мультика😉), направились в путь. 2 часа в открытом #охотскоеморе , и глазу открываются фантастические виды! Пешая прогулка по камнепаду😅, обед. На резиновой лодке обходим остров, и случается долгожданное для меня событие! Наконец-то увидела животинку - в воде рядом с чайками плескались и кормились нерпы- милые мордочки с курносыми носами и длиннющими ресницами.😌😀Зашли в грот - красоту и восторги оцените сами на видео.😄 И на сладкое- отошли на лодке подальше от стоянки и на камнях около острова наблюдали лежбище загорающих сивучей! #сахалин #олесясудзиловская #актриса #olesyasudzilovskaya #островманерон #actress #sakhalin #грот #нерпа #сивучи #морскойлев #sealion
Поклонники Судзиловской оценили не только живописыне пейзажи, но и естественную красоту актрисы. «Красотулечка», «Прекрасная», «Выглядите супер», «Классно и вы классная», «Олеся Ильинична, вы прекрасны», «Классное путешествие! Настоящее, без понтов. Это изумляет. Олесечка, наслаждайтесь», «», «ОЛЕСЯ!! Всё так очень здоровоо.А на шестом фото Вы какая интэрэсная», «И снова Олеся нас радует своим прекрасным настроением! Спасибо!!! Через фото и на нас идёт позитив. Супер», «Олеся! И не накрашенная классная и накрашенная классная!!!», — пишут они в многочисленных комментариях.
Олеся Судзиловская считается одной из самых стильных российских актрис. Ее прическа и макияж всегда безупречны, даже если она не блистает на красной дорожке, а просто вышла на прогулку. Звезде исполнилось 46 лет, но в это невозможно поверить, ведь ее кожа и фигура просто безупречны. Актриса неоднократно признавалась, что подобного эффекта добивается благодаря системному уходу за собой – она так сильно это любит, что регулярно делится своими рецептами красоты с подписчиками.
Фото и видео: Instagram
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