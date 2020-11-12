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«Безумно люблю вас!» Владимир Пресняков поздравил родителей с 54-й годовщиной свадьбы

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Семья Пресняковых-Подольских

Фото: www.instagram.com/presnyakovvladimir/

В праздничный для семьи день музыкант опубликовал фото молодых Владимира Преснякова-старшего и его супруги Елены.

Владимир Пресняков трогательно поздравил родителей с годовщиной свадьбы. «54 года вместе! Мои дорогие папа и мама! Безумно люблю вас! Живите долго!», — подписал он фото Елены и Владимира Пресняковых, снятого в их молодости.

Елена и Владимир Пресняковы

Фото: www.instagram.com/presnyakovvladimir/

«Поздравляю наших любимых и родных», — прокомментировала Инна Маликова. «Петровичи любимые», — отметилась в комментариях Юлиана Подольская. «Это настоящее счастье — иметь таких кайфовых родителей, таких классных маму и папу! Очень офигительные предки, Вовка, у тебя. Любимые и прикольные по жизни! Лучшие Преснячки-светлячки! Самые!», — написал Александр Иванов.

«Красивые», «Клевые! Володя, дай бог, чтобы вы статусе сына находились еще долгие-долгие годы!», «Молодец сын! Смотрела "Судьба человека", многое узнала о Владимире. Еще больше стал нравиться. Вообще все Пресняковы супер», «Красивейшая пара! Дай бог здоровья, радости, любви! Долгие лета!», — поздравили поклонники Пресняковых.

Именно Елена и Владимир Пресняковы сообщили, что их сын и невестка Наталья Подольская ждут второго сына. Ваня Пресняков родился в конце октября, немногим раньше положенного срока, чем удивил родителей. У пары также есть 5-летний сын Артем.

Фото и видео: Instagram Владимира Преснякова

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