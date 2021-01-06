«Безумно красивая»: Валерия блеснула в кружевной блузе и шелковой юбке

Фолловеры остались в восторге от нового снимка Валерии: «Красавица вы, Валерия!», «Какая хорошенькая! Просто девчонка!», «Какая красота! Столько света излучаете!», «Безумно красивая», «Блузка классная», «Счастья вам Валерия!», «Как вы красиво», «И вас Красавица Валерия», «Желаю вам всего самого хорошего, а главное здоровья!», «Какая красивая. Счастья вам Валерия», «Рождение внучки добавило Вам сияние глаз ! Это счастье! С праздником!».

К слову, недавно мы писали, Валерия в новом клипе танцует в мини на кабриолете и в обнимку с красавцем-партнером. 52-летняя певица опубликовала в Сети новый клип на песню «Пьяная».

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