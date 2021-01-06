«Безумно красивая»: Валерия блеснула в кружевной блузе и шелковой юбке
Фото: Instagram / @valeriya
Валерия не перестает удивлять суперспособностью улавливать остромодные тренды и выстраивать вокруг них эффектные образы. На этот раз 52-летняя певица поделилась стильным снимком в кружеве и шелке. Звезда позирует на фоне новогодней елки. Ей сделали яркий вечерний макияж с акцентом на глазах. Под фото Валерия написала: «С наступающим праздником Рождества Христова, дорогие мои православные подписчики !!!!!! Любви вам, мира и здоровья!!!! Давайте быть добрее и милосерднее друг к другу!!!».
Фолловеры остались в восторге от нового снимка Валерии: «Красавица вы, Валерия!», «Какая хорошенькая! Просто девчонка!», «Какая красота! Столько света излучаете!», «Безумно красивая», «Блузка классная», «Счастья вам Валерия!», «Как вы красиво», «И вас Красавица Валерия», «Желаю вам всего самого хорошего, а главное здоровья!», «Какая красивая. Счастья вам Валерия», «Рождение внучки добавило Вам сияние глаз ! Это счастье! С праздником!».
К слову, недавно мы писали, Валерия в новом клипе танцует в мини на кабриолете и в обнимку с красавцем-партнером. 52-летняя певица опубликовала в Сети новый клип на песню «Пьяная».
А вам понравилось фото Валерии? Делитесь своим мнением в комментариях!
_Фото: Instagram / @valeriya
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