Валерия в шубе-«Чебурашке» и на шпильках блеснула на улицах столицы

Звезда позирует рядом с фигурой золотого быка и фото подписала шуточно: «Вот так в следующем году будем с особенным энтузиазмом брать быка за рога». Для рандеву по зимней столице Валерия выбрала джинсы в насыщенном оттенке индиго, а в остальном решила совершить переход на светлую сторону. Артистка утеплилась с помощью объемной шубы с фактурой «под Чебурашку» молочно-белого цвета, а к ней подобрала крепкий союз из эффектных ботильонов на шпильках и актуальной сумки-«пирожка».

Образ Валерии произвел фурор в Instagram. «Какая красота! Образ просто огонь!», «Не знаю, как бык, но вы красотка», «Валерия, как Снегурочка, — очень стильная и красивая», «В белой одежде очень красиво! Очень идет вам», «Глаз не оторвать!», «Вы просто прелесть!», — пишут в комментариях.