«Наконец встретились»: Валерия показала семейное фото с младшей дочерью Пригожина

Валерия в своем Instagram поделилась совместным фото с младшей дочкой своего супруга Елизаветой Пригожиной, и порадовалась, что им наконец удалось увидеться.

«Наконец увиделись с нашей Лизочкой. Какая же она умница, причём во всех отношениях», — пишет Валерия.

Поклонники порадовались за семью и за то, что у них отличные отношения с детьми:

«Как хорошо, что вы поладили. Счастья вам всем», «Лиза на папу очень похожа)) Счастливая, значит, будет)))», «Похожа на папу очень, красавица», «Две умницы, две красавицы!», «Очень красивая девушка Лиза», «Валерия, ваша семья — это эталон. Такие вы красивые!», «Замечательные и красивые», «Очень красивая и добрая девочка, это сразу видно. И умная)», «Лиза очень похожа на свою маму! Очень приятная девушка! И всегда много лет приятно видеть всегда Валерию и Йосифа в компании Лизы и ее мамы! Хорошо что сохранились хорошие отношения!».

Валерия поддерживает отличные отношения со всеми детьми Иосифа Пригожина. Не так давно она поддержала старшую дочку Иосифа от первого брака Данаю, которая борется с лишним весом и достигла больших успехов.