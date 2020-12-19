Валерия в новом клипе танцует в мини на кабриолете и в обнимку с красавцем-партнером

Поклонники поспешили оставить восторженные отзывы под постом с вопросом певицы: «Валерия клип супер получился. Поздравляю», «Клип ОЧЕНЬ классный получился!!! Еще раз поздравляю с премьерой», «Поздравляю!», «Молодец! Хороший клип!», «Красотка!», «Ослепительная красотка», «Очаровательная женщина», «Валерия, Вы шедевральная», «Очень понравился клип!», «Какой крутой клип. Влюбилась», «Красивый клип получился».

К слову, недавно мы писали, как Валерия в жакете цвета лимона и золотых казаках произвела фурор в Сети. 52-летняя певица добавила летние оттенки в зимний образ и произвела фурор в Сети.