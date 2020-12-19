Валерия в новом клипе танцует в мини на кабриолете и в обнимку с красавцем-партнером
Фото: @valeriya / Instagram
Валерия не перестает удивлять суперспособностью улавливать остромодные тренды и выстраивать вокруг них эффектные образы. На этот раз 52-летняя певица представила новый клип на песню «Пьяная». В ролике звезда танцует в мини на кабриолете и в обнимку с красавцем-партнером. За время съемки Валерия сменила не менее трех образов, представ перед поклонниками в дерзкой коже в неоновых декорациях и в романтичном платье на берегу моря. Звезда с гордостью написала в Сети: «Ура!!!!!!!!! Дорогие мои, меня буквально распирает от радости —клип классный получился. Уже сейчас можете посмотреть его на канале YouTube. Активная ссылка прикреплена в сториз. #валерия #клип #пьяная Как вам финал клипа, кстати?».
Поклонники поспешили оставить восторженные отзывы под постом с вопросом певицы: «Валерия клип супер получился. Поздравляю», «Клип ОЧЕНЬ классный получился!!! Еще раз поздравляю с премьерой», «Поздравляю!», «Молодец! Хороший клип!», «Красотка!», «Ослепительная красотка», «Очаровательная женщина», «Валерия, Вы шедевральная», «Очень понравился клип!», «Какой крутой клип. Влюбилась», «Красивый клип получился».
К слову, недавно мы писали, как Валерия в жакете цвета лимона и золотых казаках произвела фурор в Сети. 52-летняя певица добавила летние оттенки в зимний образ и произвела фурор в Сети.
Фото: @valeriya / Instagram
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