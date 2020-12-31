Наташа Королева удивила необычным образом Снегурочки «для взрослых»

Пока звезды примеряют блестящие и нежные наряды, Наташа Королева решила зайти с другой стороны и удивила всех горячим образом Black Снегурочки, которая явно не для детей. Певица появилась в эффектном черном мини поверх ажурных колготок, черном жакете и сверкающих туфлях на платформе. Королеву украшают также колье из жемчуга и необычный головной убор.

«Дорогие друзья, вот и наступил долгожданный день. День, когда мы можем поблагодарить уходящий год за все хорошее, что с нами было, за уроки, которые он нам преподнёс, за трудности, которые позволили всем нам стать сильнее. Настал день, когда мы загадываем желания и ставим перед собой новые цели. Пусть все благие намерения обязательно найдут способ исполниться! Я очень хочу, чтобы в доме каждого из тех, кто читает мой Инстаграм, независимо от вашего отношения - поддерживаете ли вы меня, осуждаете ли, троллите, или просто наблюдайте, - чтобы в ваших домах были уют и тепло, гармония и счастье, благополучие и здоровье. Помните, что мы с вами сами можем творить чудеса! Надо просто очень этого захотеть и немного приложить усилий ! За Новый год и новые возможности! Любите и будьте любимы!!!», пишет Наталья.