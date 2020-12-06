«Бездонные, чарующие глаза»: Светлана Бондарчук поразила естественной красотой
Фото: @a030aa / Instagram
На снимке Светлана позирует в изумрудном свитере с высоким горлом. На лице звезды практически отсутствует макияж. Стилисты теледивы лишь подчеркнули яркость ее светлых голубых, как небо, глаз, добавив в виде акцента черные стрелки, губы ведущей выделили нюдовым оттенком помады. Прическа светской дивы тоже прекрасно вписалась в образ. Волосы знаменитой блондинки красиво уложили в локоны.
Фанаты оценили «ламповый» внешний вид знаменитости и восхитились ее естественностью и натуральной красотой. Ведь, действительно, 51-летняя Светлана Бондарчук всегда выглядит просто безупречно. В комментариях под опубликованным постом можно увидеть множество заслуженных комплиментов.
«Очень красивая», «Вам идет такой цвет», «Какая же вы нежная!», «Прекрасно выглядите!», «Бездонные красивые глаза!», «Красавица, берегите себя», «Самая чудесная женщина», «Ваш взгляд очаровывает. У вас по-настоящему дивные глаза», – написали восторженные подписчики.
А вам понравился образ Светланы Бондарчук? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото: @a030aa / Instagram
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