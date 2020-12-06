«Бездонные, чарующие глаза»: Светлана Бондарчук поразила естественной красотой

Фанаты оценили «ламповый» внешний вид знаменитости и восхитились ее естественностью и натуральной красотой. Ведь, действительно, 51-летняя Светлана Бондарчук всегда выглядит просто безупречно. В комментариях под опубликованным постом можно увидеть множество заслуженных комплиментов.

«Очень красивая», «Вам идет такой цвет», «Какая же вы нежная!», «Прекрасно выглядите!», «Бездонные красивые глаза!», «Красавица, берегите себя», «Самая чудесная женщина», «Ваш взгляд очаровывает. У вас по-настоящему дивные глаза», – написали восторженные подписчики.

А вам понравился образ Светланы Бондарчук? Делитесь своим мнением в комментариях!