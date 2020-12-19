Без зубов и на каблуках: как выглядел чудаковатый певец Шура в конце 90-х
Фото: Said Gadzhiev/ Global Look press
Яркие и нелепые наряды, перья, странные прически, вызывающий и размазанный макияж, накрашенные ногти, ботфорты на высоких каблуках и отсутствие передних зубов — таким впервые появился на публике певец Шура 20 с лишним лет назад.
Многие сочли странный вид молодого артиста способом эпатировать публику. Его даже обвиняли в том, что зубы он выбил специально для привлечения внимания и необычной дикции. Но никто и не догадывался, что то, как он выглядел — это отражение его тяжелого детства и нелегкой юности.
Александр Медведев родился 20 мая 1975 года, когда его матери Светлане только исполнилось 18 лет. Девушка забеременела в 17-ть от парня, жившего в соседнем доме. Владимир только вернулся из армии и не собирался в 20 лет связывать себя узами брака. Поэтому, когда девушка сообщила ему о беременности, он самоустранился и никогда после не принимал участия в воспитании сына.
Светлана вскоре вышла замуж за Николая Дудченко, от которого родила сына Михаила. Маленький Саша считал отчима отцом и не знал историю своего рождения. Но, становясь взрослым, он замечал, что младшего брата любят больше. Мать и не скрывала, что старший ребенок нежеланный и настоящая обуза.
Зубом Саша Медведев лишился по вине младшего брата — Миша выбил их во время драки тяжелой кеглей.
Фото: Кадр видео
В 9 лет Саша оказался в детском доме. Правда, скоро его оттуда забрала бабушка Вера Михайловна., сыгравшая главную роль в судьбе мальчика. Именно она привила ему любовь к музыке, творчеству и самовыражению. Женщина, которая мечтала быть артисткой, но работала в столовой, дома часто наряжалась, красилась и пела перед зеркалом.
Позже в интервью начинающий, но уже популярный Шура расскажет, что для создания сценических образов использовал старые вещи бабушки, найденные в ее шкафах.
В школе Саша Медведев учился плохо, его даже отчисляли с аттестатом о неполном образовании. Правда, позже документ он все получил. С 13 лет он начал петь в ресторане, где работала бабушка. За выступления он получал по три рубля.
«Я не готовился. Никаких распевок и гримерок. Прибегал вечером — и сразу на сцену. Репертуар всегда был одним и тем же. Никто не знал, чем я занимаюсь. По утрам я клевал носом на уроках, но учителя ничего не подозревали. Но однажды меня засекла преподаватель биологии, ее дочь в ресторане отмечала день рождения, — рассказывал Шура. — Она вошла в ресторан и потеряла дар речи. Я, собрав всю волю в кулак, поздоровался и продолжил петь. Она никому не рассказала об мне в школе».
Фото: Кадр видео
Параллельно с работой в ресторане, Александр вел кружки творчества (этому его тоже научила бабушка), в которых занимались люди старшего возраста, несколько смен был вожатым в лагере.
По некоторым данным, Шура окончил курсы флористов в Риге, после чего перебрался в Москву. Об этом образовании артист напрямую никогда не рассказывал, но в интервью признавался, что составляет икебаны из цветов поклонников.
В столице молодой артист познакомился с земляком, композитором Павлом Есениным. Шура исполнять его песни, при этом Есенин был бэк-вокалистом, как и работе с другими артистами.
В конце 1990-х — начале нулевых ура занимает первые строчки популярных хит-парадов с песнями «Холодная луна», «Ты не верь слезам», «Твори добро», «Отшумели летние дожди». Его тембр и манера исполнения вкупе с неординарной внешностью помогли завоевать любовь слушателей и прессы.
Шура вспоминал, что многие педагоги хотели учить его вокалу. «Но они учили меня петь так, как пели они. А я хотел петь так, как могу сам. У меня не было зубов, был неправильный забор воздуха, мне тяжело было дышать, был неправильный прикус и неправильная дикция. Я вообще весь неправильный», — говорил он о себе.
Александр Медведев стал узнаваемым, популярным, востребованным и состоятельным человеком. Но отношения с матерью у него складывались очень непросто. Они то ругались, не разговаривая годами, то мирились ненадолго. Но сын всегда помогал ей, даже, когда они не встречались, он передавал ей деньги через брата или невестку.
Каждый раз, когда в отношениях наступала оттепель, Александр признавался в любви маме. Но такие периоды длились недолго.
В начале 2000-х Шура начал менять имидж: он поставил зубные протезы, лишившись главной своей изюминки, но его сценические образы по-прежнему оставались вызывающими. В этот же период у него начались проблемы с пагубными привычками и здоровьем.
Артист потратил тысячи долларов на реабилитацию после отказа от наркотиков, победил рак и перенес десятки курсов химиотерапии. Ему также меняли тазобедренный сустав.
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
После непростого периода в жизни Шура вернулся на ТВ и на сцену. Он принял участие в популярных проектах «Ты — суперстар», «Секрет на миллион», «Один в один».
О личной жизни Шура не рассказывал. На заре карьеры ему приписывали романы с Евой Польной и Ларисой Черниковой. Но после он опроверг все, назвав слухи уткой, которая нужна была для совместного пиара. Вопреки слухам о нетрадиционной сексуальной ориентации, в 2010 году артист представил публике невесту Лизу. Они познакомились в ночном клубе, и девушка даже снялась в клипе на песню «Сердце бьется».
Шура признавался, что всегда мечтал стать отцом. Однажды его втянули в скандал с внебрачными детьми. В ток-шоу пришла женщина с детьми-подростками и сообщила, что родила их после случайной связи с артистом. Зрители в студии отметили, что девочка и мальчик внешне похожи на Медведева. Сам он отрицал факт отцовства, что и подтвердил ДНК-тест.
Сейчас Шуре 45 лет и детей у него по-прежнему нет.
В 2020 году артист сообщил о новых проблемах со здоровьем. Весной ему удалили грыжу пищеводного отверстия диафрагмы, которая начала перерождаться в рак. После операции артист поблагодарил медиков за спасение. Врачи сообщили, что проблемы со здоровьем у Александра возникли из-за лишнего веса, и настоятельно рекомендовали ему срочно похудеть на специальной диете, что он и сделал.
В последние месяцы артист удивляет поклонников своим преображением и стройностью. Многие даже просят его остановиться и больше не сбрасывать вес.
Фото видео: Instagram Шуры Медведева, Said Gadzhiev, Anatoly Lomohov, Ekaterina Tsvetkova/ Global Look press, СТС, НТВ, Shura Medvedev, ELLO
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