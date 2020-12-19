Без зубов и на каблуках: как выглядел чудаковатый певец Шура в конце 90-х

Александр Медведев родился 20 мая 1975 года, когда его матери Светлане только исполнилось 18 лет. Девушка забеременела в 17-ть от парня, жившего в соседнем доме. Владимир только вернулся из армии и не собирался в 20 лет связывать себя узами брака. Поэтому, когда девушка сообщила ему о беременности, он самоустранился и никогда после не принимал участия в воспитании сына.

Светлана вскоре вышла замуж за Николая Дудченко, от которого родила сына Михаила. Маленький Саша считал отчима отцом и не знал историю своего рождения. Но, становясь взрослым, он замечал, что младшего брата любят больше. Мать и не скрывала, что старший ребенок нежеланный и настоящая обуза.

Зубом Саша Медведев лишился по вине младшего брата — Миша выбил их во время драки тяжелой кеглей.