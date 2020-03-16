44-летний певец Шура поблагодарил врачей за спасение от рака

44-летний Александр Медведев, известный как Шура, стал гостем программы «Звезды сошлись». В студии он рассказал, что недавно перенес тяжелую операцию, которая стала для него далеко не первой.

Во время планового обследования у артиста обнаружили грыжу в желудке и сразу отправили к хирургу. «У меня ничего не болело, была только изжога. Диагноз меня сильно удивил», — рассказал артист. Шуру экстренно госпитализировали из-за критического состояния его здоровья. Оказалось, что гигантская грыжа стала перерождаться в злокачественную опухоль.

В Instagram Александр опубликовал видео, в котором поблагодарил медиков за спасение от рака.

«Ну вот и настало время сказать, что мне пришлось недавно пережить! Снова я побывал в руках врачей, и снова чудо! Не хотел раньше говорить, но сейчас можно, чувствую себя прекрасно, после операции на 4 день поехал на гастроли. Около 20 лет страдал изжогой, никогда бы не подумал, что она может иметь такие страшные последствия. Пил таблетки и не задумывался, а в итоге операция. Берегите себя! Низкий поклон доктору Рашиду Аскерханову, Анастасии Леонидовне и всей команде!», — написал артист добрые слова в адрес врачей.