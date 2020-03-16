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44-летний певец Шура поблагодарил врачей за спасение от рака

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Шура

Фото: Starface

Экстравагантный артист не раз попадал на операционный стол, но новое хирургическое вмешательство стало для него неожиданностью. И тем более его шокировал страшный диагноз.

44-летний Александр Медведев, известный как Шура, стал гостем программы «Звезды сошлись». В студии он рассказал, что недавно перенес тяжелую операцию, которая стала для него далеко не первой.

Во время планового обследования у артиста обнаружили грыжу в желудке и сразу отправили к хирургу. «У меня ничего не болело, была только изжога. Диагноз меня сильно удивил», — рассказал артист. Шуру экстренно госпитализировали из-за критического состояния его здоровья. Оказалось, что гигантская грыжа стала перерождаться в злокачественную опухоль.

В Instagram Александр опубликовал видео, в котором поблагодарил медиков за спасение от рака.

«Ну вот и настало время сказать, что мне пришлось недавно пережить! Снова я побывал в руках врачей, и снова чудо! Не хотел раньше говорить, но сейчас можно, чувствую себя прекрасно, после операции на 4 день поехал на гастроли. Около 20 лет страдал изжогой, никогда бы не подумал, что она может иметь такие страшные последствия. Пил таблетки и не задумывался, а в итоге операция. Берегите себя! Низкий поклон доктору Рашиду Аскерханову, Анастасии Леонидовне и всей команде!», — написал артист добрые слова в адрес врачей.

После перенесенной сложной операции артист восстановился течение нескольких дней и вернулся к работе. В программе Шура отметил, что не может отказаться от гастролей, даже если здоровье подводит.

Напомним, пик популярности Шуры пришелся на середину и конец 90-х годов. тогда молодой артист произвел настоящий фурор своей необычной внешностью и оригинальной манерой исполнения.

За время творческой деятельности Александр Медведев сделал не одну пластическую операцию, а также перенес несколько хирургических вмешательств по показаниям медиков. Так, он боролся с раком и лечил тазобедренный сустав.

Фото и видео: Instagram, Starface

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