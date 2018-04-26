Певец Шура (Александр Медведев — прим.ред.), чья популярность пришлась на конец 1990-х годов, стал новым гостем шоу «Секрет на миллион». В эфире программы певец рассказал о наркозависимости, лечении онкологии и озвучил свою главную мечту.

По признанию Шуры, его самая большая мечта — собственные дети. Певец познакомился с суррогатной мамой, которая в будущем может подарить ему ребенка. В данный момент музыкант сдает необходимые анализы, которые позволят понять, сможет ли он стать отцом. «Я очень хочу прикупить загородный дом, чтобы на его территории у детей была своя лужайка, песочница. Думаю, смогу стать хорошим отцом и уж точно не позволю детям в 13 лет уйти из дома, как это было со мной», — рассказал Шура. Артист мечтает дать детям достойное будущее и окружить их любовью.