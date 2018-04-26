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Фото из Instagram Шуры
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Эпатажный артист намерен прибегнуть к услугам суррогатной матери.

Певец Шура (Александр Медведев — прим.ред.), чья популярность пришлась на конец 1990-х годов, стал новым гостем шоу «Секрет на миллион». В эфире программы певец рассказал о наркозависимости, лечении онкологии и озвучил свою главную мечту.

По признанию Шуры, его самая большая мечта — собственные дети. Певец познакомился с суррогатной мамой, которая в будущем может подарить ему ребенка. В данный момент музыкант сдает необходимые анализы, которые позволят понять, сможет ли он стать отцом. «Я очень хочу прикупить загородный дом, чтобы на его территории у детей была своя лужайка, песочница. Думаю, смогу стать хорошим отцом и уж точно не позволю детям в 13 лет уйти из дома, как это было со мной», — рассказал Шура. Артист мечтает дать детям достойное будущее и окружить их любовью.

В студии программы появилась женщина по имени Светлана, которая может стать суррогатной мамой для будущих детей артиста. Она уже трижды помогала бездетным парам познать радость родительства. «Ежемесячно суррогатной матери выплачивается 25 тысяч рублей. После родов выплачивается гонорар в размере 800 тысяч рублей. За двойню доплачивается еще 150. При этом заказчики могут навещать меня каждую неделю, разговаривать с животиком, посещать вместе со мной больницы. На родах они также могут присутствовать», — поделилась тонкостями оплаты «работы» суррогатных матерей Светлана.

Напомним, многие звезды пользуются услугами суррогатных матерей. Так, дети Филиппа Киркорова, Аллы Пугачевой и Максима Галкина рождены именно так. Сын Сергея Лазарева Никита также появился на свет от суррогатной матери. Стоит отметить, что чаще всего имя женщины, родившей ребенка для звезды, остается в секрете.

Фото: instagram

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