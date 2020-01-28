passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Бесследно пропавшая в джунглях Перу Виктория Боня нашлась после истории с исчезновением Натальи Андрейченко

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9

Виктория Боня

Фото: Instagram Виктории Бони

Российских звезд заподозрили в обмане подписчиков.

Новость об исчезновении актрисы Натальи Андрейченко взволновала Рунет. Когда звезда нашлась на следующий день после призыва о помощи от обеспокоенного ее пропажей PR-директора, а также его поста, опровергающего моментально возникшие слухи об аварии, в Сети вспомнили и об исчезнувшей на днях экс-участнице «Дома-2» Виктории Боне. Перед тем, как пропасть, та сообщила о предстоящем путешествии в джунгли Перу, где до сих пор обитают племена каннибалов, и удалила Instagram. Вскоре Боня «засветилась» в сториз увлекающегося практиками друга.

Фото: Instagram

Эти две истории не смогли оставить равнодушными СМИ, блогеров и представителей российского шоу-бизнеса. Наталья Штурм, например, предрекает волну хейта, которая накроет дам после их возвращения.

«Пропали две совершенно разные, но обе хорошо известные дамы. Одна — талантливая актриса — Наталья Андрейченко исчезла в Мексике. Другая — одаренная в других областях ведущая Виктория Боня сгинула в Перу. Специально не пишу про "Дом-2", чтобы драма не перешла в плоскость пошлости. Люди волнуются. Люди волнуются? Пока не нашлись — да. Такой у нас народ. Ждет че будет, дает советы, переживает, сглатывая слюну. А теперь давайте представим что будет когда они найдутся живыми-невредимыми, в чем лично я не сомневаюсь. Если Боню не съели (с ее же слов) перуанские канибалы, то ее "сожрут" подписчики да так что косточек не оставят. И восстановленная страничка аккаунта инсты будет общественной плевательницей в отместку что зря репетировали вселенскую скорбь. Поэтому для Бони лучше всего вернувшись сослаться на полную потерю памяти. Конечно временную, пока народ забудет свое разочарование. С актрисой Андрейченко тут посложнее. Она также как Боня занимается медитацией, духовными практиками и стоит на жизненных платформах (видимо спец термин для непосвященных). Очевидно одно (если без ерничания) — мужики по всем виноваты. Из-за них наши красавицы страдают и ищут ухода на "платформы, в параллельные миры и измененные сознания". Крушение семьи, потеря надежд, разочарование. И мучительные поиски лекарства, которое излечит больные души», — написала в своем блоге певица.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян подозревает, что все случившееся случилось неспроста.

«Такое впечатление, что случай с Боней открыл некое ноу-хау для для всех, кто хочет о себе напомнить. В случае с Викторией Боней подозрительно молчали ее миллионы подписчиков, в реальное существование которых я не особо верю. Единицы ее искали по "Инстаграму", но не более. Похоже, что Викторией все так же хорошо, как и с Натальей. И пусть Андрейченко не переживает, мы о ней не забыли. А о Боне случайно вспомнили», — процитировали «Дни.ру» его слова.

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!