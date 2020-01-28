Бесследно пропавшая в джунглях Перу Виктория Боня нашлась после истории с исчезновением Натальи Андрейченко

Эти две истории не смогли оставить равнодушными СМИ, блогеров и представителей российского шоу-бизнеса. Наталья Штурм, например, предрекает волну хейта, которая накроет дам после их возвращения.

«Пропали две совершенно разные, но обе хорошо известные дамы. Одна — талантливая актриса — Наталья Андрейченко исчезла в Мексике. Другая — одаренная в других областях ведущая Виктория Боня сгинула в Перу. Специально не пишу про "Дом-2", чтобы драма не перешла в плоскость пошлости. Люди волнуются. Люди волнуются? Пока не нашлись — да. Такой у нас народ. Ждет че будет, дает советы, переживает, сглатывая слюну. А теперь давайте представим что будет когда они найдутся живыми-невредимыми, в чем лично я не сомневаюсь. Если Боню не съели (с ее же слов) перуанские канибалы, то ее "сожрут" подписчики да так что косточек не оставят. И восстановленная страничка аккаунта инсты будет общественной плевательницей в отместку что зря репетировали вселенскую скорбь. Поэтому для Бони лучше всего вернувшись сослаться на полную потерю памяти. Конечно временную, пока народ забудет свое разочарование. С актрисой Андрейченко тут посложнее. Она также как Боня занимается медитацией, духовными практиками и стоит на жизненных платформах (видимо спец термин для непосвященных). Очевидно одно (если без ерничания) — мужики по всем виноваты. Из-за них наши красавицы страдают и ищут ухода на "платформы, в параллельные миры и измененные сознания". Крушение семьи, потеря надежд, разочарование. И мучительные поиски лекарства, которое излечит больные души», — написала в своем блоге певица.