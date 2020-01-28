«Исчезновение, которого не было»: Наталья Андрейченко рассказала, где пропадала несколько дней

«Друзья мои! Я даже не могу вам передать в каком объеме мне приходилось работать в последние недели моей жизни. Мне необходимо было "освободиться" и набраться сил... Немного помолчать, прийти в себя перед новыми задачами... Сообщу позже. Когда я приехала от своей подруги Марэт в субботу в середине дня домой, меня уже ждала машина для того, чтобы увезти за 2,5 часа от моря в глубину джунглей.

Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами. Они меня очень хорошо знают. Когда меня к ним привезли у меня на груди уже была табличка "silence" — "молчание". В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении и никто не имеет право тебя побеспокоить. До этого 2 недели одновременно с этим я находилась в очистительном ритрите и "очистила" свое тело.

Меня привезли домой сегодня, в понедельник в районе 17,30. Когда я и включила свой телефон. О Боже!!!!!!!!», — так объяснила свое исчезновение Наталья Андрейченко.

В день «пропажи» актрисы в Сети стали появляться версии, что она могла попасть в ДТП.

Подписчики Натальи Андрейченко попросили ее ставить директора в известность о своих планах. «Иначе он всех может поднять», — отметили поклонники артистки.