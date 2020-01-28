«Исчезновение, которого не было»: Наталья Андрейченко рассказала, где пропадала несколько дней
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
27 января в Instagram звезды фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Натальи Андрейченко появился пост от имени ее PR-директора. Он попросил помочь ему в поисках актрисы, которая не выходила на связь больше суток.
И теперь Наталья сама «нашлась» и записала видеообращение к поклонникам со словами огромной благодарности за сочувствие. Актриса рассказала, где пропадала несколько дней и почему не выходила на связь.
«Друзья мои! Я даже не могу вам передать в каком объеме мне приходилось работать в последние недели моей жизни. Мне необходимо было "освободиться" и набраться сил... Немного помолчать, прийти в себя перед новыми задачами... Сообщу позже. Когда я приехала от своей подруги Марэт в субботу в середине дня домой, меня уже ждала машина для того, чтобы увезти за 2,5 часа от моря в глубину джунглей.
Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами. Они меня очень хорошо знают. Когда меня к ним привезли у меня на груди уже была табличка "silence" — "молчание". В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении и никто не имеет право тебя побеспокоить. До этого 2 недели одновременно с этим я находилась в очистительном ритрите и "очистила" свое тело.
Меня привезли домой сегодня, в понедельник в районе 17,30. Когда я и включила свой телефон. О Боже!!!!!!!!», — так объяснила свое исчезновение Наталья Андрейченко.
В день «пропажи» актрисы в Сети стали появляться версии, что она могла попасть в ДТП.
Подписчики Натальи Андрейченко попросили ее ставить директора в известность о своих планах. «Иначе он всех может поднять», — отметили поклонники артистки.
Фото: Instagram, Anatoly Lomokhov/ Global Look press, кадр из фильма «Мэри Поппинс, до свидания»
Видео: Instagram
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