«Не выходит на связь более суток!» Директор Натальи Андрейченко просит помощи в ее поисках
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Фото: Instagram
Директор по пиару актрисы Натальи Андрейченко опубликовал на ее странице в Instagram пугающий пост о пропаже актрисы. Ян Трунцев рассказал, что у него есть доступ к микроблогу звезды «Мэри Поппинс», которым он решил воспользоваться в поисках актрисы. Директор сообщил, что Наталья Андрейченко уже более суток не выходит на связь.
«Внимание! Огромная просьба всех, кто располагает любой информацией о местонахождении Натальи Андрейченко сообщить по телефону (номер опубликован на странице Натальи Андрейченко, — прим. ред.). Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон... (в последние дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того, как она села в машину, больше не выходила на связь... Ехать ей около часа за рулем», — рассказал PR-директор актрисы.
«Благодарю Марэт за оперативную связь со мной. Я лично звоню и пишу Наталье, звонки не проходят ни на русский номер, ни на американский. На данный момент мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось. Как только будут новости, мы обязательно вам сообщим», — написал Ян Трунцев.
Подписчики посоветовали Яну связаться с родными актрисы. «Они общались в последний раз в пятницу», — ответил директор. «Ой, что это?», «Надеюсь, все будет хорошо», «Скорее бы нашлась», «Пусть все будет хорошо», 1 написали поклонники в комментариях.
Passion.ru следит за ситуацией.
Фото и видео: Instagram, кадр из фильма
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