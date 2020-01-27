«Не выходит на связь более суток!» Директор Натальи Андрейченко просит помощи в ее поисках

«Благодарю Марэт за оперативную связь со мной. Я лично звоню и пишу Наталье, звонки не проходят ни на русский номер, ни на американский. На данный момент мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось. Как только будут новости, мы обязательно вам сообщим», — написал Ян Трунцев.

Подписчики посоветовали Яну связаться с родными актрисы. «Они общались в последний раз в пятницу», — ответил директор. «Ой, что это?», «Надеюсь, все будет хорошо», «Скорее бы нашлась», «Пусть все будет хорошо», 1 написали поклонники в комментариях.

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