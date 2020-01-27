«Она не попадала ни в какое ДТП»: представитель Натальи Андрейченко поделился подробностями ее исчезновения
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Фото: Instagram Натальи Андрейченко
Несколько часов назад PR-директор 63-летней Натальи Андрейченко Ян Трунцев сообщил о пропаже актрисы: более суток назад звезда советского фильма «Мэри Поппинс» перестала отвечать на звонки, с утра и приблизительно до 16:00 по московскому времени на ее американском номере работал автоответчик. На данный момент в Сети появилась масса версий произошедшего, некоторые из них Ян поспешил опровергнуть.
Так, PR-директор сообщил, что Дмитрий Дунаевский не знает где его мама.
Доброволец, который приехал к дому актрисы в 9:40 утра по местному времени, не обнаружил никого кроме помощника по хозяйству. Тот, придя в 9 утра на работу после выходных, не обнаружил Наталью Андрейченко. Все ее машины оказались в гараже.
«Мы опровергаем лживую информацию в СМИ: Наталья не злоупотребляла алкоголем, наркотиками. Это фэйки, выдуманные журналистами и недоброжелателями для хайпа на имени заслуженной артистки. Актриса не попадала ни в какое ДТП недалеко от города Тулум (Мексика). В 13:30 по московскому времени нам прислали смс со ссылкой на новостной портал Riviera Maya News. Там сказано, что какая-то неизвестная женщина была за рулем синего Nissan, на котором на полном ходу врезалась в грузовик. Отмечается, что она получила серьезные травмы. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Но это не была Наталья!!! Женщина попала в аварию вечером в пятницу, а Наталья перестала выходить на связь в субботу днем», — написал он.
Подруга Марэт, у которой актриса была в гостях в субботу, не смогла поехать к ней домой, как только сообщила близким о случившимся, так как улетела в Европу.⠀
«В последние дни Наталья действительно могла чувствовать себя плохо. Актриса напряженно работала удаленно из Мексики в связи с подготовкой запуска одновременно трех проектов. Первый — сьемки многосерийного фильма для крупнейшего федерального канала, которые должны состояться в самое ближайшее время в Москве, шло обсуждение дат, сценария, идей с сорежиссером картины. Второй — ее авторский проект по образу жизни, питанию, медитации, йоги. Третий — шли переговоры с одним из крупнейших коммерческих бьюти-брендов, амбассадором которого должна стать Наталья», — сообщил PR-директор.
Так как с момента исчезновения Натальи Андрейченко прошли сутки, директор считает возможным обратиться в полицию и консульство. Родные, близкие, коллеги и поклонники актрисы надеются, что все произошедшее — недоразумение.
Passion.ru следит за ситуацией.
Фото и видео: instagram
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