«Она не попадала ни в какое ДТП»: представитель Натальи Андрейченко поделился подробностями ее исчезновения

Несколько часов назад PR-директор 63-летней Натальи Андрейченко Ян Трунцев сообщил о пропаже актрисы: более суток назад звезда советского фильма «Мэри Поппинс» перестала отвечать на звонки, с утра и приблизительно до 16:00 по московскому времени на ее американском номере работал автоответчик. На данный момент в Сети появилась масса версий произошедшего, некоторые из них Ян поспешил опровергнуть.

Так, PR-директор сообщил, что Дмитрий Дунаевский не знает где его мама.

Доброволец, который приехал к дому актрисы в 9:40 утра по местному времени, не обнаружил никого кроме помощника по хозяйству. Тот, придя в 9 утра на работу после выходных, не обнаружил Наталью Андрейченко. Все ее машины оказались в гараже.

«Мы опровергаем лживую информацию в СМИ: Наталья не злоупотребляла алкоголем, наркотиками. Это фэйки, выдуманные журналистами и недоброжелателями для хайпа на имени заслуженной артистки. Актриса не попадала ни в какое ДТП недалеко от города Тулум (Мексика). В 13:30 по московскому времени нам прислали смс со ссылкой на новостной портал Riviera Maya News. Там сказано, что какая-то неизвестная женщина была за рулем синего Nissan, на котором на полном ходу врезалась в грузовик. Отмечается, что она получила серьезные травмы. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Но это не была Наталья!!! Женщина попала в аварию вечером в пятницу, а Наталья перестала выходить на связь в субботу днем», — написал он.