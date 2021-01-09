«Бесподобная красавица!» Ольга Орлова поразила подписчиков новым снимком
Фото: @olgaorlova1311 / Instagram
На фотографии Ольга позирует на фоне красиво и ярко украшенной новогодней елки. Для выхода в свет она выбрала уютный комбинезон цвета морской волны, которое красиво дополнила белой кожаной сумочкой от известного дизайнера и стильными прозрачными босоножками.
Звезда очаровала подписчиков своей улыбкой. В комментариях под фотографией они написали множество восторженных комплиментов.
«Красивое фото», «Вах,какое фото сказочное!!!», «Вы классная и красивая женщина!», «Шикарный костюм, цвет огонь!», «Очаровательная ,Оленька!!!», «Оля, Вы восхитительны!», «Изысканная красота», — отметили восторженные фолловеры.
К слову, совсем недавно мы писали, что Ксения Бородина устроила своей младшей дочери Теоне шикарный праздник в стиле Диснеевских принцесс, а Ольга Орлова посетила это мероприятие. Телеведущая опубликовала красивую фотографию, на которой она позирует вместе с Теоной. Виновница торжества предстала в ярком пышном розовом платье-пачке и с кудряшками.
Фото: @olgaorlova1311 / Instagram
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