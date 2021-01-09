«Бесподобная красавица!» Ольга Орлова поразила подписчиков новым снимком

Звезда очаровала подписчиков своей улыбкой. В комментариях под фотографией они написали множество восторженных комплиментов.

«Красивое фото», «Вах,какое фото сказочное!!!», «Вы классная и красивая женщина!», «Шикарный костюм, цвет огонь!», «Очаровательная ,Оленька!!!», «Оля, Вы восхитительны!», «Изысканная красота», — отметили восторженные фолловеры.

К слову, совсем недавно мы писали, что Ксения Бородина устроила своей младшей дочери Теоне шикарный праздник в стиле Диснеевских принцесс, а Ольга Орлова посетила это мероприятие. Телеведущая опубликовала красивую фотографию, на которой она позирует вместе с Теоной. Виновница торжества предстала в ярком пышном розовом платье-пачке и с кудряшками.