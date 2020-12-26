«Праздник маленькой принцессы Теоны»: Орлова посетила вечеринку в честь юбилея дочери Бородиной

К слову, коллеги по съемочной площадке Орлова и Бородина дружат уже несколько лет. Они посещают семейные праздники друг друга, а также ходят вместе на светские мероприятия и вечеринки.

Праздник по случаю дня рождения, который устроила Бородина для младшей дочери получился действительно очень красивым. Сама телеведущая выбрала для торжества роскошное красное платье, которое подпоясала черным кожаным ремнем и туфли от известного дизайнера.