passion.ru

«Праздник маленькой принцессы Теоны»: Орлова посетила вечеринку в честь юбилея дочери Бородиной

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Ольга Орлова, Ксения Бородина и Наталья Варвина

Фото: @olgaorlova1311 / Instagram

Ксения Бородина устроила своей младшей дочери Теоне шикарный праздник в стиле Диснеевских принцесс.

Ольга Орлова опубликовала красивую фотографию, на которой она позирует вместе с Теоной. Виновница торжества предстала в ярком пышном розовом платье-пачке и с кудряшками.

«Куда уходит детство», - трогательно подписала публикацию телеведущая.

К слову, коллеги по съемочной площадке Орлова и Бородина дружат уже несколько лет. Они посещают семейные праздники друг друга, а также ходят вместе на светские мероприятия и вечеринки.

Праздник по случаю дня рождения, который устроила Бородина для младшей дочери получился действительно очень красивым. Сама телеведущая выбрала для торжества роскошное красное платье, которое подпоясала черным кожаным ремнем и туфли от известного дизайнера.

Ксения Бородина

Фото: @borodylia / Instagram

На вечеринке собрались все близкие друзья и семья знаменитой брюнетки. Кроме того, на балу была замечена еще одна звездная подруга Ксении Наталья Варвина. Она опубликовала в своем микроблоге забавное видео, на котором показала, как они зажигают на празднике.

А вам понравились фотографии с юбилея Теоны? Делитесь своим мнением в комментариях!

Фото и видео: @borodylia / Instagram, @olgaorlova1311 / Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!