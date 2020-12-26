«Праздник маленькой принцессы Теоны»: Орлова посетила вечеринку в честь юбилея дочери Бородиной
Фото: @olgaorlova1311 / Instagram
Ольга Орлова опубликовала красивую фотографию, на которой она позирует вместе с Теоной. Виновница торжества предстала в ярком пышном розовом платье-пачке и с кудряшками.
«Куда уходит детство», - трогательно подписала публикацию телеведущая.
К слову, коллеги по съемочной площадке Орлова и Бородина дружат уже несколько лет. Они посещают семейные праздники друг друга, а также ходят вместе на светские мероприятия и вечеринки.
Праздник по случаю дня рождения, который устроила Бородина для младшей дочери получился действительно очень красивым. Сама телеведущая выбрала для торжества роскошное красное платье, которое подпоясала черным кожаным ремнем и туфли от известного дизайнера.
Фото: @borodylia / Instagram
На вечеринке собрались все близкие друзья и семья знаменитой брюнетки. Кроме того, на балу была замечена еще одна звездная подруга Ксении Наталья Варвина. Она опубликовала в своем микроблоге забавное видео, на котором показала, как они зажигают на празднике.
А вам понравились фотографии с юбилея Теоны? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @borodylia / Instagram, @olgaorlova1311 / Instagram
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