43-летняя Ольга Орлова похвасталась осиной талией в скромном платье

Яркое фото Ольги Орловой собрало не один десяток восторженных комплиментов. «Вы великолепная! И наряд ваш тоже! Куколка», «Олечка, вы прелесть!», «Красивая женщина», «Идеальная! Дива!», «Прекрасное платье, как и хозяйка», «Ой, какая вы куколка в этом платьице», «Одни из лучших нарядов, которые я видела на вас», «Мэри Поппинс», «Статуэточка», — пишут в комментариях.