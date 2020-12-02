43-летняя Ольга Орлова похвасталась осиной талией в скромном платье
Фото: Instagram @olgaorlova1311
Орлова позирует в эффектном платье из плотной фактурной ткани в клетку. Облегающий верх с кокетливым бантом, акцентный пояс Christian Dior на талии и пышная юбка А-силуэта напомнили фолловерам образ Мэри Поппинс. Дополнили элегантный аутфит классические ботильоны с острыми мысами и сумка необычной формы с узнаваемыми монограммами Louis Vuitton. Наряд подчеркнул точеную фигуру артистки с самых выгодных ракурсов, что отметили и поклонники. Финальные штрихи — пара ювелирных акцентов и брутальные наручные часы.
Яркое фото Ольги Орловой собрало не один десяток восторженных комплиментов. «Вы великолепная! И наряд ваш тоже! Куколка», «Олечка, вы прелесть!», «Красивая женщина», «Идеальная! Дива!», «Прекрасное платье, как и хозяйка», «Ой, какая вы куколка в этом платьице», «Одни из лучших нарядов, которые я видела на вас», «Мэри Поппинс», «Статуэточка», — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @olgaorlova1311
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