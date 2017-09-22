34-летняя певица Юлия Ковальчук поделилась "горячей" фотографией.

Совсем скоро 34-летняя Юлия Ковальчук и 36-летний Алексей Чумаков станут родителями. Несмотря на то, что певица старается не афишировать свое «интересное положение», ее секрет раскрыла ее коллега. Впрочем, фанаты уже догадывались скором пополнении звездного есмейства и заметили измения даже в чертах лица любимицы.

Перебирая в ожидании чуда старые фотографии, Юля делится с поклонниками самыми красивыми из них. Вчера она похвасталась своей растяжкой и рассказала об увлечении танцами. А сегодня — опубликовала очаровательный черно-белый снимок.

«Почему я так люблю ч/ б фото, и так не любите их вы?.... это мои наблюдения)!! Мне кажется иногда в них больше мыслей, игры для воображения, ведь каждый разукрасить может по-своему, и характера...», — написала она под фото.