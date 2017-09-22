Беременная Юлия Ковальчук показала бесконечные ноги и стройную фигуру в элегантном купальнике
Совсем скоро 34-летняя Юлия Ковальчук и 36-летний Алексей Чумаков станут родителями. Несмотря на то, что певица старается не афишировать свое «интересное положение», ее секрет раскрыла ее коллега. Впрочем, фанаты уже догадывались скором пополнении звездного есмейства и заметили измения даже в чертах лица любимицы.
Перебирая в ожидании чуда старые фотографии, Юля делится с поклонниками самыми красивыми из них. Вчера она похвасталась своей растяжкой и рассказала об увлечении танцами. А сегодня — опубликовала очаровательный черно-белый снимок.
«Почему я так люблю ч/ б фото, и так не любите их вы?.... это мои наблюдения)!! Мне кажется иногда в них больше мыслей, игры для воображения, ведь каждый разукрасить может по-своему, и характера...», — написала она под фото.
«Шикарное фото. Я люблю черно-белое», «Черно-белое фото, без цветных оттенков, выразительнее, глубже, как будто в душу заглядывает», «Когда вы снимаете людей в цвете, вы фотографируете их одежду. Но когда вы переключаетесь на черно-белую фотографию — вы запечатлеваете их душу. Тед Грант», — поддержали ее поклонники. Все они с нетерпением ждут хороших новостей от пары.
Фото: instagram