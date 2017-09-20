На зависть Волочковой: беременная Юлия Ковальчук показала идеальную растяжку и раскрыла свой маленький секрет
В начале этого лета прессе стало известно, что 34-летняя Юлия Ковальчук и 36-летний Алексей Чумаков впервые станут родителями. Фанаты заметили измения даже в чертах лица любимицы и с нетерпением ждут ее новых фотографий с животиком. Пока, по примеру Полины Гагариной, артистка скрывает свое положение и публикует старые, порой очень красивые снимки.
«Как я не показала вам эту волшебную фоточку. Я танцую с 6 лет, даже, занимаясь, художественной гимнастикой тренер всегда говорила: Ковальчук-тебе надо в танцы, ты слишком любишь импровизировать и сочинять», — написала она под красивым постановочным снимком, на котором легко и непринужденно закинула ногу на станок.
«Потом был ансамбль народного танца, эстрадная студия, а затем своя собственная группа данс-шоу "Элит" (мне тогда только стукнуло 16, и я была самым молодым руководителем на Питерской Студвесне). И каждодневный кайф от танцевального рая в Университете культуры) к чему я!!! Благодарю Бога и родителей за мудрость не переубеждать меня заниматься любимым делом, и Дико скучаю по возможности танцевать где хочу и что хочу!) поняла, что следующий свой клип просто ОБЯЗАНА сделать мега танцевальным) и оторваться там по полной», — поделилась Ковальчук.
«Ничего себе!) приятное открытие) дерзайте», «Очень, очень -бесподобная, легкая, летящая, женственная», «Волочкова нервно курит,,,, вот это действительно красиво», — восхитились подписчики.
Фото: instagram.com