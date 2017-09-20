34-летняя певица Юлия Ковальчук удивила фанатов

В начале этого лета прессе стало известно, что 34-летняя Юлия Ковальчук и 36-летний Алексей Чумаков впервые станут родителями. Фанаты заметили измения даже в чертах лица любимицы и с нетерпением ждут ее новых фотографий с животиком. Пока, по примеру Полины Гагариной, артистка скрывает свое положение и публикует старые, порой очень красивые снимки.

«Как я не показала вам эту волшебную фоточку. Я танцую с 6 лет, даже, занимаясь, художественной гимнастикой тренер всегда говорила: Ковальчук-тебе надо в танцы, ты слишком любишь импровизировать и сочинять», — написала она под красивым постановочным снимком, на котором легко и непринужденно закинула ногу на станок.