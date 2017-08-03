Поклонники Юлии Ковальчук обсуждают признаки ее «интересного положения»

Беременность Юлии Ковальчук очевидна: несмотря на то, что ни певица, ни ее супруг Алексей Чумаков, пока не комментировали слухи, этот факт случайно подтвердила Ирина Турчинская из «Школы успеха Ковальчук». С тех пор каждый снимок, который публикует артистка в социальных сетях, подвергается тщательному изучению подписчиками на предмет наличия у Юли признаков беременности.

Фото, которое появилось сегодня в Instagram артистки, вызвало бурю восторгов у ее фанатов: