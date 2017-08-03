Беременная Юлия Ковальчук восхитила фанатов формой груди и носа
Беременность Юлии Ковальчук очевидна: несмотря на то, что ни певица, ни ее супруг Алексей Чумаков, пока не комментировали слухи, этот факт случайно подтвердила Ирина Турчинская из «Школы успеха Ковальчук». С тех пор каждый снимок, который публикует артистка в социальных сетях, подвергается тщательному изучению подписчиками на предмет наличия у Юли признаков беременности.
Фото, которое появилось сегодня в Instagram артистки, вызвало бурю восторгов у ее фанатов:
Лучшая укладка-ветром, лучшие картинки-глазами, лучшие минуты-с любимым...❤️ @alexchumakoff #обнимителюбимого #husband #friends #love #myfamily #music #juliakovalchuk #юлияковальчук
Публикация от Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk)
«Юля счастливая скоро будет малышка», «Юль вы беременна) прямо видно по вам», «Очень к лицу Вам Юлия, Ваше положение)», «Девочку ждете», — радуются они.
«А грудь то ! А грудь!», «Вот беременность как нистранно всегда выдает нос) он как то особенно припухает) счастья !)», «Как-то изменилось выражение лица, хотя может это все море...», — обсуждают они признаки интересного положения звезды.
Замечали ли вы подобные изменения у себя или подруг? Что, по вашему мнению, в первую очередь меняется во внешности беременной женщины?
Фото: instagram.com