34-летняя Юлия Ковальчук ждет первенца
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков ждут первенца. Певица находится на пятом месяце беременности и уже осенью подарит своему мужу наследника
Информацию о том, что артистка находится в интересном положении, подтвердила Ирина Турчинская, которая занимается вместе с ней в «Школе успеха Ковальчук».
«Конечно, я давно в курсе, что Юля в положении, безумно за нее рада», — цитирует девушку «СтарХит».
По словам близких из окружения пары, сейчас Чумаков старается как можно больше времени проводить с любимой, максимально окружая ее заботой: «Они очень гармоничная пара. Леша – самый галантный. Кроме того, у него прекрасное чувство юмора. Рядом с ним Юля всегда улыбается. Конечно, сейчас она старается беречься, много времени проводит дома и на свежем воздухе, правильно питается. Алексей не отходит от жены, когда возвращается с гастролей».
Поздравляем будущих родителей!
Фото: instagram.com