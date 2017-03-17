Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков ждут первенца. Певица находится на пятом месяце беременности и уже осенью подарит своему мужу наследника

Информацию о том, что артистка находится в интересном положении, подтвердила Ирина Турчинская, которая занимается вместе с ней в «Школе успеха Ковальчук».

«Конечно, я давно в курсе, что Юля в положении, безумно за нее рада», — цитирует девушку «СтарХит».