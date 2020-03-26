Беременная во второй раз жена Александра Овечкина показала нежное пляжное фото с мужем
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Фото: Instagram
Анастасия Овечкина, которая ждет второго ребенка, показала нежное пляжное фото с мужем. На снимке хоккеист нежно обнимает жену в бикини, у которой уже виден округлившийся живот. Снимок Овечкины сделали во время отпуска в Мексике.
Подписчики сразу же переполошились и стали спрашивать, не страшно ли путешествовать по миру во время пандемии коронавируса.
«Фото сделано в январе, чего бояться?», — ответила Анастасия Овечкина. «Красивые и счастливые», «Какая пара», «Ови — легенда», «Красавчики», — прокомментировали подписчики фотографию.
О том, что в семье грядет пополнение, Александр и Анастасия Овечкины рассказали в феврале. Чуть позже они признались, что ждут второго мальчика. В семье уже растет полуторагодовалый Сережа, который, как вверены поклонники семьи, растет мини-копией своего известного отца.
Фото и видео: Instagram
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