Беременная во второй раз жена Александра Овечкина показала нежное пляжное фото с мужем

Подписчики сразу же переполошились и стали спрашивать, не страшно ли путешествовать по миру во время пандемии коронавируса.

«Фото сделано в январе, чего бояться?», — ответила Анастасия Овечкина. «Красивые и счастливые», «Какая пара», «Ови — легенда», «Красавчики», — прокомментировали подписчики фотографию.

О том, что в семье грядет пополнение, Александр и Анастасия Овечкины рассказали в феврале. Чуть позже они признались, что ждут второго мальчика. В семье уже растет полуторагодовалый Сережа, который, как вверены поклонники семьи, растет мини-копией своего известного отца.