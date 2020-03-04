Александр Овечкин и Анастасия Шубская раскрыли пол будущего ребенка
У Овечкина и Шубской родится мальчик.
«Такой красивый, душевный и веселый BabyShower мне устроили мои девочки. Спасибо вам, дорогие, за прекрасный праздник и за то, что улыбка просто не покидала меня весь вечер», — написала будущая мама под фотографией с праздника, дополнив пост хештегами #ovechkinfamily #ovechkin #babyboy #pregnancy #овечкин #ovijr.
Фото и видео: instagram
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