Александр Овечкин и Анастасия Шубская раскрыли пол будущего ребенка

«Такой красивый, душевный и веселый BabyShower мне устроили мои девочки. Спасибо вам, дорогие, за прекрасный праздник и за то, что улыбка просто не покидала меня весь вечер», — написала будущая мама под фотографией с праздника, дополнив пост хештегами #ovechkinfamily #ovechkin #babyboy #pregnancy #овечкин #ovijr.