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Беременная вторым ребенком жена Александра Овечкина показала округлившийся живот в стильной фотосессии

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Семья Овечкиных

Фото: Instagram

О второй беременности Анастасия Овечкина рассказала в конце февраля. Супруги долго скрывали, что ждут еще одного малыша, так как на фотографиях в Instagram жена хоккеиста показала уже заметно изменившуюся фигуру.
Анастасия с сыном Сережей и отцом Кириллом Шубским

Супруги Овечкины недолго интриговали поклонников тем, кого они ждут в этот раз. Александр и Анастасия признались, что у них снова будет мальчик. В адрес игрока Washington capitals и его молодой супруги со всего мира полетели поздравления со скорым прибавлением.

Анастасия Шубская опубликовала в Instagram кадры красивой и нежной фотосессии, где показала свой большой живот, и поблагодарила всех за теплые слова.

«Больше Овечкиных!», «Ну почему эта новость так меня радует и заставляет губы расплываться в улыбке?», «Как же тебе к лицу беременность», «Настя, какая же ты красивая! Эталон женственности и красоты!», «Вы и ваша семья очень красивая», — вновь усыпали молодую мать комплиментами.

Напомним, Александр Овечкин женился на дочери актрисы Веры Глаголевой Анастасии Шубской в августе 2016 года. Их первенец Сережа родился два года спустя. Когда появится на свет их второй сын, Овечкины пока не говорят.

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Фото и видео: Instagram

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