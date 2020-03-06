Беременная вторым ребенком жена Александра Овечкина показала округлившийся живот в стильной фотосессии

Супруги Овечкины недолго интриговали поклонников тем, кого они ждут в этот раз. Александр и Анастасия признались, что у них снова будет мальчик. В адрес игрока Washington capitals и его молодой супруги со всего мира полетели поздравления со скорым прибавлением.

Анастасия Шубская опубликовала в Instagram кадры красивой и нежной фотосессии, где показала свой большой живот, и поблагодарила всех за теплые слова.