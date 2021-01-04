Беременная Мерьем Узерли показал нежный домашний образ в пижаме

Новости о второй беременности 37-летней Мерьем Узерли появились в сентябре 2020 года. Тогда в интервью зарубежной прессе она обмолвилась, что находится на пятом месяце беременности. И все последующее время актриса старалась не показывать изменившуюся фигуру, пряча ее под удачной одеждой и принимая выгодные позы на фото.

И лишь недавно Мерьем показала кадры стильной фотосессии в пеньюаре, где не стала скрывать большой живот. И теперь актриса порадовала поклонников новым видео: в сториз она опубликовала ролик, в котором продемонстрировала нежный домашний образ в пижаме. В кадре артистка позировала без грима и нежно гладила округлившийся живот.