Беременная Мерьем Узерли показал нежный домашний образ в пижаме
Фото: www.instagram.com/meryemuzerlimeryem/
Новости о второй беременности 37-летней Мерьем Узерли появились в сентябре 2020 года. Тогда в интервью зарубежной прессе она обмолвилась, что находится на пятом месяце беременности. И все последующее время актриса старалась не показывать изменившуюся фигуру, пряча ее под удачной одеждой и принимая выгодные позы на фото.
И лишь недавно Мерьем показала кадры стильной фотосессии в пеньюаре, где не стала скрывать большой живот. И теперь актриса порадовала поклонников новым видео: в сториз она опубликовала ролик, в котором продемонстрировала нежный домашний образ в пижаме. В кадре артистка позировала без грима и нежно гладила округлившийся живот.
Об отце своего второго малыша Узерли предпочитает не распространяться. Известно лишь, что он американец и ради любимой перебрался в Берлин. Предложение руки и сердца Мерьем он уже сделал, но она не торопится под венец, так как хочет пышную свадьбу, а обстоятельства пока не позволяют. «Я не мечтаю о празднике с 30 гостями в масках», — говорила она.
Первую дочь Лару Мерьем родила от турецкого бизнесмена Джана Атеша, но он ребенка не хотел и влюбленные расстались. Тогда актриса снималась в «Великолепном веке» и из-за нервных потрясений и беременности покинула проект. На съемочной площадке ее заменила известная театральная актриса Вахиде Гердюм сыгравшая Хюррем Султан в зрелом возрасте.
Фото и видео: Instagram Мерьем Узерли, кадры фильма
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